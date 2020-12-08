https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588221287.html

В Норвегии не нашли доказательств по делу о кибератаке на парламент

В Норвегии не нашли доказательств по делу о кибератаке на парламент

Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:44

2020-12-08T14:44

2020-12-08T14:44

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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией, говорится в сообщении полицейской службы безопасности (PST), в котором отмечается также, что достаточных доказательств нет."Наш анализ показывает, что, вероятно, операция была проведена кибергруппами, которые в открытых источниках называют APT28 и Fancy Bear. Они связаны с российской военной разведкой (ГРУ), точнее, с ее главным штабом специальных операций", - говорится в сообщении.Однако отмечается, что следствие не собрало достаточных доказательств, и расследование этого дела завершено."Расследование показывает, что операция в сети интернет, направленная против парламента, является частью более масштабной кампании на национальном и международном уровне, которая ведется с 2019 года", - отмечает PST.МИД Норвегии в середине октября сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. В посольстве РФ в Осло заявили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.Как заявлял МИД РФ, большинство претензий Запада о вмешательстве касается киберпространства, Россию обвиняют "чуть ли не в государственном хакерстве". РФ предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".В РФ не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными.

https://ria.ru/20201130/terakty-1586889161.html

https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579659722.html

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россия, главное разведывательное управление рф, осло, норвегия, в мире