В Норвегии не нашли доказательств по делу о кибератаке на парламент
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией, говорится в сообщении полицейской службы безопасности (PST), в котором отмечается также, что достаточных доказательств нет.
"Наш анализ показывает, что, вероятно, операция была проведена кибергруппами, которые в открытых источниках называют APT28 и Fancy Bear. Они связаны с российской военной разведкой (ГРУ), точнее, с ее главным штабом специальных операций", - говорится в сообщении.
Однако отмечается, что следствие не собрало достаточных доказательств, и расследование этого дела завершено.
"Расследование показывает, что операция в сети интернет, направленная против парламента, является частью более масштабной кампании на национальном и международном уровне, которая ведется с 2019 года", - отмечает PST.
МИД Норвегии в середине октября сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. В посольстве РФ в Осло заявили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.
Как заявлял МИД РФ, большинство претензий Запада о вмешательстве касается киберпространства, Россию обвиняют "чуть ли не в государственном хакерстве". РФ предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
В РФ не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными.
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