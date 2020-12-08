https://ria.ru/20201208/khor-1588290323.html

Фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века" повторят в 2021 году

Фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века" повторят в 2021 году

Онлайн-фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века", на котором в течение 6 недель лучшие хоры Москвы исполняли музыку XVI-XXI веков, проведут и в 2021... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:53

2020-12-08T19:53

2020-12-08T19:53

религия и мировоззрение

религия

московский синодальный хор

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москва

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Онлайн-фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века", на котором в течение 6 недель лучшие хоры Москвы исполняли музыку XVI-XXI веков, проведут и в 2021 году, заявил РИА Новости художественный руководитель проекта и худрук Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков."Надеемся, фестиваль станет ежегодным. Мы хотели бы продолжить эту традицию, и через год снова сделать серию онлайн концертов с новыми участниками и репертуаром. То, что мы могли показать за прошедшие шесть недель – небольшая часть огромного наследия русской духовной музыки за шесть веков. Идея останется та же: шесть веков - шесть концертов ", - сказал Пузаков.Онлайн - концерты хоровой музыки XVI-XXI веков шли по пятницам с 30 октября по 4 декабря на YouTube-канале "Иисус" . "Всего их увидели около 55 тысяч человек", - отметил Пузаков. Записи также выложены на портале. По его словам, было много живых комментариев."Проект вызвал дискуссии, обсуждение говорит об интересе к русской духовной музыке. Есть отзывы и в профессиональной среде. Например, профессор Московской консерватории Лев Конторович высоко оценил уровень фестиваля и саму идею: в течение шести недель мы показали шесть веков развития русской духовной музыки", - рассказал Пузаков.Возможно, "нечто подобное" с участием разных хоров сделают и в рамках Московского великопостного фестиваля, который в 2021 году будет посвящен 300-летию Московского синодального хора, надеется художественный руководитель. "Пока планируется, что Великопостный фестиваль пройдет очно, офлайн, с 5 по 25 апреля, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - подытожил собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пасхальный концерт Московского Синодального хора "Путь к Пасхе" Пасхальный концерт Московского Синодального хора "Путь к Пасхе" 2020-12-08T19:53 true PT119M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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