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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201208/khor-1588290323.html
Фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века" повторят в 2021 году
Фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века" повторят в 2021 году
Онлайн-фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века", на котором в течение 6 недель лучшие хоры Москвы исполняли музыку XVI-XXI веков, проведут и в 2021... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:53
2020-12-08T19:53
религия и мировоззрение
религия
московский синодальный хор
новости - религия и мировоззрение
москва
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Онлайн-фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века", на котором в течение 6 недель лучшие хоры Москвы исполняли музыку XVI-XXI веков, проведут и в 2021 году, заявил РИА Новости художественный руководитель проекта и худрук Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков."Надеемся, фестиваль станет ежегодным. Мы хотели бы продолжить эту традицию, и через год снова сделать серию онлайн концертов с новыми участниками и репертуаром. То, что мы могли показать за прошедшие шесть недель – небольшая часть огромного наследия русской духовной музыки за шесть веков. Идея останется та же: шесть веков - шесть концертов ", - сказал Пузаков.Онлайн - концерты хоровой музыки XVI-XXI веков шли по пятницам с 30 октября по 4 декабря на YouTube-канале "Иисус" . "Всего их увидели около 55 тысяч человек", - отметил Пузаков. Записи также выложены на портале. По его словам, было много живых комментариев."Проект вызвал дискуссии, обсуждение говорит об интересе к русской духовной музыке. Есть отзывы и в профессиональной среде. Например, профессор Московской консерватории Лев Конторович высоко оценил уровень фестиваля и саму идею: в течение шести недель мы показали шесть веков развития русской духовной музыки", - рассказал Пузаков.Возможно, "нечто подобное" с участием разных хоров сделают и в рамках Московского великопостного фестиваля, который в 2021 году будет посвящен 300-летию Московского синодального хора, надеется художественный руководитель. "Пока планируется, что Великопостный фестиваль пройдет очно, офлайн, с 5 по 25 апреля, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - подытожил собеседник агентства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Пасхальный концерт Московского Синодального хора "Путь к Пасхе"
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религия, московский синодальный хор, новости - религия и мировоззрение, москва

Фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века" повторят в 2021 году

19:53 08.12.2020
 
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018
Концерт Московского синодального хора в Вене. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Фото Юлии Эггер, предоставлено Московским Синодальным хором.
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Онлайн-фестиваль духовной музыки "Путешествие сквозь века", на котором в течение 6 недель лучшие хоры Москвы исполняли музыку XVI-XXI веков, проведут и в 2021 году, заявил РИА Новости художественный руководитель проекта и худрук Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
"Надеемся, фестиваль станет ежегодным. Мы хотели бы продолжить эту традицию, и через год снова сделать серию онлайн концертов с новыми участниками и репертуаром. То, что мы могли показать за прошедшие шесть недель – небольшая часть огромного наследия русской духовной музыки за шесть веков. Идея останется та же: шесть веков - шесть концертов ", - сказал Пузаков.
Онлайн - концерты хоровой музыки XVI-XXI веков шли по пятницам с 30 октября по 4 декабря на YouTube-канале "Иисус" . "Всего их увидели около 55 тысяч человек", - отметил Пузаков. Записи также выложены на портале. По его словам, было много живых комментариев.
"Проект вызвал дискуссии, обсуждение говорит об интересе к русской духовной музыке. Есть отзывы и в профессиональной среде. Например, профессор Московской консерватории Лев Конторович высоко оценил уровень фестиваля и саму идею: в течение шести недель мы показали шесть веков развития русской духовной музыки", - рассказал Пузаков.
Возможно, "нечто подобное" с участием разных хоров сделают и в рамках Московского великопостного фестиваля, который в 2021 году будет посвящен 300-летию Московского синодального хора, надеется художественный руководитель. "Пока планируется, что Великопостный фестиваль пройдет очно, офлайн, с 5 по 25 апреля, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - подытожил собеседник агентства.
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский синодальный хорНовости - Религия и мировоззрениеМосква
 
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