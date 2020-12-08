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Госдума во II чтении сняла запрет пополнять транспортные карты наличными
Госдума во II чтении сняла запрет пополнять транспортные карты наличными
Госдума приняла во втором чтении законопроект, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами. Третье чтение... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:32
2020-12-08T14:32
госдума рф
анатолий аксаков
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами. Третье чтение запланировано на 9 декабря.В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.Однако в Госдуме считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.В настоящее время на неперсонифицированные электронные кошельки зачислять наличные средства запрещено в целях предотвращения их использования для проведения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но при этом, по его словам, в ряде субъектов РФ были выпущены транспортные карты и карты школьника, привязанные к неперсонифицированным счетам, и, соответственно, по закону эти карты наличными пополнять невозможно.В настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, поясняли ранее разработчики законопроекта.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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госдума рф, анатолий аксаков, общество

Госдума во II чтении сняла запрет пополнять транспортные карты наличными

14:32 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРабота контролеров в автобусах Москвы
Работа контролеров в автобусах Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, выводящий транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение их наличными деньгами. Третье чтение запланировано на 9 декабря.
В августе текущего года в России вступил в силу запрет на пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, который затронул некоторые транспортные и школьные карты.
Однако в Госдуме считают, что возможность пополнения таких карт наличными не несет рисков с точки зрения "отмывания" средств, так как списание денег с них возможно только в целях оплаты проезда на общественном транспорте, услуг по организации питания в образовательных организациях и по предоставлению дополнительного образования обучающихся.
В настоящее время на неперсонифицированные электронные кошельки зачислять наличные средства запрещено в целях предотвращения их использования для проведения незаконных операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснял ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но при этом, по его словам, в ряде субъектов РФ были выпущены транспортные карты и карты школьника, привязанные к неперсонифицированным счетам, и, соответственно, по закону эти карты наличными пополнять невозможно.
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В настоящее время порядка 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях - преимущественно питания учащихся. Сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, поясняли ранее разработчики законопроекта.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
 
Госдума РФАнатолий АксаковОбщество
 
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