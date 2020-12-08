https://ria.ru/20201208/karantin-1588143868.html

Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92

Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92

Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:10

2020-12-08T09:10

2020-12-08T09:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 5 декабря, сообщалось о 79 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,04% от общего количества, следует из данных министерства.За 7 декабря ушли на карантин 25 школ, вышли из карантина - 12.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество