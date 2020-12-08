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https://ria.ru/20201208/karantin-1588143868.html
Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:10
2020-12-08T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 5 декабря, сообщалось о 79 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,04% от общего количества, следует из данных министерства.За 7 декабря ушли на карантин 25 школ, вышли из карантина - 12.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество

Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92

09:10 08.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе №47 города Читы
Пустой класс в школе №47 города Читы - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 5 декабря, сообщалось о 79 школах, ушедших на карантин.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,04% от общего количества, следует из данных министерства.
За 7 декабря ушли на карантин 25 школ, вышли из карантина - 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
 
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