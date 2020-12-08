https://ria.ru/20201208/karantin-1588143868.html
Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:10
2020-12-08T09:10
2020-12-08T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_769d9970019936454543263417c1c35a.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 5 декабря, сообщалось о 79 школах, ушедших на карантин.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,04% от общего количества, следует из данных министерства.За 7 декабря ушли на карантин 25 школ, вышли из карантина - 12.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c61f200126175504483846ea3cab2039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество