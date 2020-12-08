https://ria.ru/20201208/karakal-1588300221.html

Каракал: советы по содержанию "чирикающего" кота

Каракал: советы по содержанию "чирикающего" кота

Каракал — это дикий хищник, которого смог приручить человек. Об особенностях его воспитания и жизни в домашних условиях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:59

2020-12-08T20:59

2020-12-08T20:59

дикие животные

северная африка

кошки

домашние животные

ближний восток

африка

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Каракал — это дикий хищник, которого смог приручить человек. Об особенностях его воспитания и жизни в домашних условиях — в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид каракалаОбщие черты, которые характерны для таких питомцев: голова удлиненная, узкие и длинные уши стоят вертикально, задняя часть их имеет черный окрас. Длина тела взрослого каракала — 75-100 сантиметров, вес — от 15 до 20 килограммов. Шерсть короткая, густая, песчаного, песчано-рыжего окраса.Котята каракала очень игривы, постоянно проявляют интерес к окружающим и демонстрируют свою привязанность. Если хищник правильно воспитан, то он дружелюбно относится ко всем домочадцам. Типичного для обычных кошек мурлыкания от них не услышишь. Издаваемые ими звуки больше похожи на чирикание.Продолжительность жизни каракала в домашних условиях в среднем составляет 15-20 лет.История происхожденияСтепная рысь, он же каракал, водится в саваннах, опустыненных степях, пустынях и предгорьях Африки, в пустынях Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии, на Ближнем Востоке. Исторической родиной этого дикого кота считается Турция.Население Северной Африки называет хищника "берберийской рысью", а название "каракал" пошло от турецкого слова karakulak и переводится как "черные уши".В России диких каракалов можно встретить в предгорьях Республики Дагестан. Правда, там их осталось очень мало — не более 100 особей. Но, поскольку человеку удалось приручить животное, сегодня каракалы живут в домах и квартирах россиян. Правда, позволить такого питомца себе могут только состоятельные люди, так как хищник является одной из самых дорогих кошек в мире. По данным заводчиков каракалов, цена в рублях начинается от 450 тысяч.Всего существует 9 подвидов животного. Африканские каракалы достаточно многочисленны, в охране они не нуждаются. А вот численность азиатских катастрофически снижается. Они включены в список видов Международного соглашения CITES как находящийся под угрозой исчезновения вид. Торговля такими хищниками строго контролируется. В легальных российских питомниках купить таких животных нельзя. Заводчики продают только одомашненный подвид.Фотографии каракалаХарактерКошка очень уравновешенная, не имеет резких перепадов в настроении, но при этом энергичная. Котята каракала в домашних условиях должны участвовать в подвижных играх, иначе они направят свою энергию на шалости. По характеру дикий кот очень добрый, чем напоминает домашнюю кошку, но более покладистый, выполняет команды не хуже собаки, ходит в лоток, не переносит одиночества и требуют повышенного внимания. Однако, как и пес, каракал может показать зубы и слегка цапнуть. Заводчики не советуют играть с таким животным голыми руками. Лучше всего использовать подвесную игрушку.Для дома каракал — надежный охранник. К гостям он относится крайне осторожно.Уход и содержаниеУсловия обычной квартиры для проживания активной кошки не подойдут. Оптимальный вариант — выделить ему отдельную комнату. Там стоит оборудовать специальные лесенки со ступеньками или полочки на стенах, чтобы животному было где упражняться в прыжках. Для прогулок каракала на свежем воздухе в теплое время года также необходимо построить вольер.Площадь огороженной территории должна быть не менее 20 квадратных метров, высота ограждения — 3 метра. Над частью вольера желательно устроить крышу, чтобы каракал мог прятаться под ней от непогоды.Оставлять питомца без присмотра в гостиной, кухне или спальне нельзя. Он моментально устроит там беспорядок, погрызет мебель и провода, что может быть опасным для его жизни. Если самец каракала был куплен не для разведения, лучше кастрировать животное в возрасте 8-9 месяцев. Такая процедура позволит избежать зловонных меток, которые оставляет взрослый кот.Обучение и дрессировкаВоспитание каракалов правильно начинать с 3-4 месяцев. За лакомство они, так же, как и собаки, могут приносить игрушки. С раннего возраста нужно приучать кота к когтеточке, чтобы избежать порчи мебели.Если не уделять каракалу внимания, то гены хищника будут проявляться очень часто. Потому следует воспитывать его каждодневно и окружать вниманием и любовью. Это сделает животное ласковым и покладистым.Однако если в доме есть маленькие дети, не стоит заводить дикого кота. Он не любит навязчивого внимания. Малыши, например, могут дернуть каракала за хвост, на что он, вполне вероятно, отреагирует агрессивно.Специалисты рекомендуют брать котенка, когда детям уже исполнилось 10 лет. При этом важно объяснять, что кот может дать сдачи, если использовать его как игрушку.Во время прогулок на поводке на каракала лучше надевать намордник, так как к чужим он относится не очень приветливо.Здоровье и болезниМинимум два раза в год каракала нужно возить к ветеринару на осмотр и не пропускать вакцинацию от бешенства и других заболеваний. Дикие коты болеют редко, однако если это все-таки произошло, самостоятельно лечить ни в коем случае нельзя.Также важно вычесывать животное раз в неделю, чтобы оно не заглатывало шерсть и не заработало проблемы с желудком.Чтобы не нарваться на больного каракала, важно купить его у заводчиков с лицензией на разведение. При покупке питомник должен выдать ветеринарный паспорт со всеми прививками, ветеринарный сертификат, сертификат CITES, а также договор купли-продажи, акт приема-передачи и микрочип.Образ жизни и питаниеХищник не любят холод, поэтому его комната в доме должна быть теплой. Он очень ревностно охраняет выделенную ему территорию, но при этом легко находит общий язык с другими домашними животными — кошками и собаками. Однако птиц и грызунов в доме, где живет каракал, лучше не держать. Они для него добыча.Ест такая дикая кошка в три раза больше обычной. В ее рационе должны быть свежая курятина, индейка, говядина или вареное мясо. А вот сырую свинину каракалу давать нельзя. Животное может подхватить болезнь Ауески — инфекционный паралич, который также называют зудящей чумой. Кроме того, нельзя кормить каракала крупами, супами, молоком и копчеными деликатесами. Ничего полезного для животного в них нет.К мясу можно добавлять только овощи: капусту, тыкву, морковь, кабачок. Изредка можно побаловать кота кисломолочными продуктами и куриными яйцами.Кормить каракала нужно два раза в день, в одно и то же время, а также следить, чтобы миска с водой всегда была полна.Раз в неделю каракалу устраивают разгрузочный день, совсем без пищи. Исключение делают только для беременных и кормящих самок.РазмножениеНаиболее благоприятный возраст для спаривания каракалов — 14-15 месяцев.Одомашненные подвиды самок каракала могут становиться мамами несколько раз в год. Однако заводчики не рекомендуют позволять кошкам рожать чаще одного раза, чтобы не изматывать их здоровье.Беременность животного длится 78-81 день. Чаще всего каракалы рожают за раз по два малыша. Очень редко бывает четыре котенка в помете.

https://ria.ru/20201208/koshki-1588144571.html

https://ria.ru/20201115/strakhi-1584717686.html

https://ria.ru/20200301/1565353077.html

https://ria.ru/20201208/manul-1588107027.html

северная африка

ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, северная африка, кошки, домашние животные, ближний восток, африка