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СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра обороны США
СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра обороны США
Джо Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны, сообщило... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:55
2020-12-08T03:12
джеймс мэттис
вооруженные силы сша
вашингтон
ллойд остин
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Джо Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны, сообщило издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения кандидатуры.В случае выдвижения Остин станет первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона.Сам Остин от комментариев отказался.Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Подобное разрешение получал, например, первый шеф Пентагона при Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.
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джеймс мэттис, вооруженные силы сша, вашингтон, ллойд остин, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра обороны США

02:55 08.12.2020 (обновлено: 03:12 08.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Джо Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны, сообщило издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения кандидатуры.
В случае выдвижения Остин станет первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона.
Сам Остин от комментариев отказался.
Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Подобное разрешение получал, например, первый шеф Пентагона при Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:07Выборы президента США — 2020
В Кремле прокомментировали получение Псаки поста в Белом доме
 
Джеймс МэттисВооруженные силы СШАВашингтонЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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