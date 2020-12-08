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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201208/kamchatka-1588206958.html
Первый крытый ледовый каток высокого класса откроют на Камчатке
Первый крытый ледовый каток высокого класса откроют на Камчатке
Ледовый спорткомплекс откроется в начале следующего года в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
камчатский край
владимир солодов
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. Ледовый спорткомплекс откроется в начале следующего года в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.По его словам, строительство первого такого объекта высокого класса на Камчатке началось 27 апреля этого года и завершится в декабре, хотя по проекту комплекс должны были построить за девятнадцать месяцев. К настоящему времени подрядчик выполнил около девяноста пяти процентов работ, стоимость которых в целом составила 600 миллионов рублей. В январе ледовый комплекс примет спортсменов – детей и взрослых."В строящемся ледовом комплексе есть все необходимое, чтобы Петропавловск был обеспечен современным, соответствующим всем необходимым стандартам, объектом такого уровня. Помимо крытого ледового катка, будет также каток на открытом воздухе. Одновременно здесь смогут заниматься около 90 человек. Для этого необходимо достаточное количество тренеров, уже достигнуты договоренности для решения этого вопроса. Кроме того, будет обеспечена доставка детей к комплексу, так как он находится на улице Солнечной и есть некоторые трудности с логистикой в этот район города", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.По информации пресс-службы, в спорткомплексе будут организованы тренировки и соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также культурные мероприятия, массовое катание на коньках.
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владимир солодов, петропавловск-камчатский

Первый крытый ледовый каток высокого класса откроют на Камчатке

14:14 08.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяСтроительство ледового спорткомплекса в Петропавловске-Камчатском
Строительство ледового спорткомплекса в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек — РИА Новости. Ледовый спорткомплекс откроется в начале следующего года в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, строительство первого такого объекта высокого класса на Камчатке началось 27 апреля этого года и завершится в декабре, хотя по проекту комплекс должны были построить за девятнадцать месяцев. К настоящему времени подрядчик выполнил около девяноста пяти процентов работ, стоимость которых в целом составила 600 миллионов рублей. В январе ледовый комплекс примет спортсменов – детей и взрослых.
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"В строящемся ледовом комплексе есть все необходимое, чтобы Петропавловск был обеспечен современным, соответствующим всем необходимым стандартам, объектом такого уровня. Помимо крытого ледового катка, будет также каток на открытом воздухе. Одновременно здесь смогут заниматься около 90 человек. Для этого необходимо достаточное количество тренеров, уже достигнуты договоренности для решения этого вопроса. Кроме того, будет обеспечена доставка детей к комплексу, так как он находится на улице Солнечной и есть некоторые трудности с логистикой в этот район города", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По информации пресс-службы, в спорткомплексе будут организованы тренировки и соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также культурные мероприятия, массовое катание на коньках.
 
Камчатский крайВладимир СолодовПетропавловск-Камчатский
 
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