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Онлайн-конференция об участии "КАМАЗ-мастер" в ралли "Дакар 2021"
Онлайн-конференция об участии "КАМАЗ-мастер" в ралли "Дакар 2021"
24 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию гонщиков "КАМАЗ-мастер", посвященную участию команды в ралли "Дакар 2021" .
2020-12-08T10:48
2020-12-08T10:48
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Задать вопросУчастники:- руководитель команды Владимир ЧАГИН;- пилот, победитель ралли "Дакар 2020" Андрей КАРГИНОВ;- пилот, победитель ралли "Шелковый путь" Антон ШИБАЛОВ.43-й по счету "Дакар" стартует 3 января с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова, караван гонки вернется к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде. Команда "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Представлять Россию в грузовом зачете международного соревнования будут экипажи действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, победителя ралли "Шелковый путь-2019" Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. О том, как шла подготовка команды к главному старту сезона, о ограничениях, связанных с короновирусом, о технических новинках и соперниках, расскажут участники мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об участии "КАМАЗ-мастер" в ралли "Дакар 2021"

10:48 08.12.2020
 
Читать ria.ru в
24 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию гонщиков "КАМАЗ-мастер", посвященную участию команды в ралли "Дакар 2021" .
Задать вопрос

Участники:
- руководитель команды Владимир ЧАГИН;
- пилот, победитель ралли "Дакар 2020" Андрей КАРГИНОВ;
- пилот, победитель ралли "Шелковый путь" Антон ШИБАЛОВ.

43-й по счету "Дакар" стартует 3 января с побережья Красного моря из Джедды. 9 января участники проведут день отдыха в Хаиле, и, наконец, после огромной петли через пустыни Аравийского полуострова, караван гонки вернется к побережью Красного моря, чтобы финишировать 15 января в Джедде. Команда "КАМАЗ-мастер" выставит на гонку 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Представлять Россию в грузовом зачете международного соревнования будут экипажи действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, победителя ралли "Шелковый путь-2019" Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.
О том, как шла подготовка команды к главному старту сезона, о ограничениях, связанных с короновирусом, о технических новинках и соперниках, расскажут участники мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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