https://ria.ru/20201208/kaluga-1588282133.html
Власти новогодней столицы России обещают безопасные праздничные гулянья
Власти новогодней столицы России обещают безопасные праздничные гулянья
Праздничные события в рамках проекта "Калуга — новогодняя столица России 2021" не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:57
2020-12-08T19:57
2020-12-08T19:57
туризм
туризм
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снегурочка
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дед мороз
москва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Праздничные события в рамках проекта "Калуга — новогодняя столица России 2021" не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории региона, заявил РИА Новости представитель областного правительства.С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021". По данным правительства региона, гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, Большое арктическое шоу "Легенды Севера", два гастрономических фестиваля — с едой и горячими напитками. Власти отмечают рост туристического спроса на новогодние праздники.В интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня ее подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19."Праздничные события в рамках проекта "Калуга — новогодняя столица России 2021" не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области", — сказал РИА Новости представитель областного правительства, отметив, что отменять ничего не планируется.По словам собеседника, торжества пройдут на свежем воздухе, будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.Ранее зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал РИА Новости о трех перспективных направлениях для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году — это Сочи, Мурманская область и Калуга. Так как рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за эпидемиологических ограничений, жителям столицы парламентарий рекомендовал отправиться в соседние областные центры, в частности, в Калугу."Новогодняя столица России" — проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.
https://ria.ru/20201203/borovsk-1584057750.html
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туризм, новости - туризм, снегурочка, новый год, дед мороз, москва, калуга
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Праздничные события в рамках проекта "Калуга — новогодняя столица России 2021" не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории региона, заявил РИА Новости представитель областного правительства.
С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021". По данным правительства региона, гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, Большое арктическое шоу "Легенды Севера", два гастрономических фестиваля — с едой и горячими напитками. Власти отмечают рост туристического спроса на новогодние праздники.
В интернете появилась петиции за отмену статуса Калуги как новогодней столицы и за перенос праздника на зиму 2022 года. За два дня ее подписали почти 1,4 тысячи человек. Горожане полагают, что наплыв туристов повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19.
"Праздничные события в рамках проекта "Калуга — новогодняя столица России 2021" не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области", — сказал РИА Новости представитель областного правительства, отметив, что отменять ничего не планируется.
По словам собеседника, торжества пройдут на свежем воздухе, будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.
Ранее зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал РИА Новости о трех перспективных направлениях для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году — это Сочи, Мурманская область и Калуга. Так как рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за эпидемиологических ограничений, жителям столицы парламентарий рекомендовал отправиться в соседние областные центры, в частности, в Калугу.
"Новогодняя столица России" — проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.