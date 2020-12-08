https://ria.ru/20201208/izbienie-1588314936.html
СК проверит сообщения о травмировании школьника на хоррор-квесте в Москве
СК проверит сообщения о травмировании школьника на хоррор-квесте в Москве
Следователи проверят сообщения СМИ, что актер в Москве нанес травмы школьнику во время приключенческой игры (квеста), сообщила старший помощник руководителя ГСУ РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:51
2020-12-08T23:51
2020-12-08T23:51
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи проверят сообщения СМИ, что актер в Москве нанес травмы школьнику во время приключенческой игры (квеста), сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.Ранее в СМИ писали, что ученики одной из школ столицы отправились на хоррор-квест, во время которого герой, изображавший маньяка, ударил подростка, также актер якобы душил детей и пытался поджечь."Следственными органами... организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о получении травм подростком на одной из квест-игр", - сказала Иванова.По ее словам, семь подростков на юго-востоке столицы участвовали в квест-игре, во время ее одна из участниц получила травмы."В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", - заявила Иванова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Следователи проверят сообщения СМИ, что актер в Москве
нанес травмы школьнику во время приключенческой игры (квеста), сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК
по Москве Юлия Иванова
.
Ранее в СМИ писали, что ученики одной из школ столицы отправились на хоррор-квест, во время которого герой, изображавший маньяка, ударил подростка, также актер якобы душил детей и пытался поджечь.
"Следственными органами... организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о получении травм подростком на одной из квест-игр", - сказала Иванова.
По ее словам, семь подростков на юго-востоке столицы участвовали в квест-игре, во время ее одна из участниц получила травмы.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", - заявила Иванова.