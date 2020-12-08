https://ria.ru/20201208/izbienie-1588136535.html

Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы

Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы

Конфликт в школе поселка Заводской в Приморье, в результате которого одна из учениц избила другую, начался из-за оскорбления, сообщила администрация... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T07:00

2020-12-08T07:00

2020-12-08T10:59

владивосток

артем

ольга романова (журналист)

приморский край

артемовский

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Конфликт в школе поселка Заводской в Приморье, в результате которого одна из учениц избила другую, начался из-за оскорбления, сообщила администрация Артемовского городского округа.Как рассказали сотрудники школы, пострадавшая оскорбила подругу зачинщицы, уточнили в мэрии.Избиение школьницы попало на видео, которое затем опубликовали в Instagram. На нем видно, как одна девочка бьет другую по голове, сбивает ее с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары. Та не отбивается, но плачет и просит помощи. Вокруг стоят подростки, которые подбадривают обидчицу и призывают ее бить ногами. В конце концов пострадавшая смогла вырваться и убежать. Как сообщалось, обеим девочкам по 13 лет.Полиция, прокуратура, главк Следственного комитета и управление образования администрации Артема проводят проверки. В мэрии добавили, что к ситуации планируется подключить психолога."Кроме того, к беседе с детьми привлечен молодой педагог, которая, по мнению специалистов, сможет быстрее найти общий язык и понимание с учениками", — говорится в сообщении.Специалисты также оценят действия администрации школы. Кроме того, состоится родительское собрание с участием родителей детей, которые присутствовали при избиении.Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова на встрече с руководством школы поручила провести профилактическую работу с педагогами и родителями учеников, в частности организовать совместное занятие на тему буллинга.

https://ria.ru/20201204/bloger-1587679140.html

https://ria.ru/20201113/rebenok-1584402425.html

владивосток

артем

приморский край

артемовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, артем, ольга романова (журналист), приморский край, артемовский, происшествия