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В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей
В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей
Полиция проводит проверку видео, на котором школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. РИА Новости, 08.12.2020
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владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку видео, на котором школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.В Instagram ранее было опубликовано видео, снятое недалеко от школы. Девушка бьет по голове другую школьницу, сбивает ее с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары. Девочка не отбивается, но плачет и просит помощи у третьей участницы конфликта. Стоящие вокруг подростки подбадривают обидчицу и призывают ее бить ногами. В итоге пострадавшая вырывается и убегает к школе."Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском. Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей

03:40 08.12.2020 (обновлено: 09:39 08.12.2020)
 
© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Fotolia / katya_naumova
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку видео, на котором школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
В Instagram ранее было опубликовано видео, снятое недалеко от школы. Девушка бьет по голове другую школьницу, сбивает ее с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары. Девочка не отбивается, но плачет и просит помощи у третьей участницы конфликта. Стоящие вокруг подростки подбадривают обидчицу и призывают ее бить ногами. В итоге пострадавшая вырывается и убегает к школе.
"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском. Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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