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В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей

В Приморье проверяют видео с публичным избиением школьницы сверстницей

Полиция проводит проверку видео, на котором школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T03:40

2020-12-08T03:40

2020-12-08T09:39

умвд рф

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку видео, на котором школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.В Instagram ранее было опубликовано видео, снятое недалеко от школы. Девушка бьет по голове другую школьницу, сбивает ее с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары. Девочка не отбивается, но плачет и просит помощи у третьей участницы конфликта. Стоящие вокруг подростки подбадривают обидчицу и призывают ее бить ногами. В итоге пострадавшая вырывается и убегает к школе."Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском. Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201204/bloger-1587679140.html

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умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия