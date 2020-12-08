Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/ispytaniya-1588313724.html
В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer
В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer
Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:35
2020-12-09T00:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
pfizer, inc.
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:36:1310:772_1920x0_80_0_0_f63d90d56e157a9186517c5f54414b4c.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).Четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.Из шести умерших трое были старше 55 лет.Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет. Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588228203.html
https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:0:1168:875_1920x0_80_0_0_fbb4128e8d9fd810261d5966b6fc8096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., сша, в мире

В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

23:35 08.12.2020 (обновлено: 00:00 09.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Pfizer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).
Четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 15:13Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал об исследованиях единой вакцины от гриппа и COVID-19
Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.
Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.
Из шести умерших трое были старше 55 лет.
Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 04:10Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, как работают два уровня защиты от коронавируса
Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.
Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
06:11Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
06:10В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
Лента новостейМолния