https://ria.ru/20201208/ispytaniya-1588313724.html

В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:35

2020-12-08T23:35

2020-12-09T00:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

pfizer, inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:36:1310:772_1920x0_80_0_0_f63d90d56e157a9186517c5f54414b4c.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).Четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.Из шести умерших трое были старше 55 лет.Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет. Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588228203.html

https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., сша, в мире