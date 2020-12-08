Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/irlandiya-1588261177.html
Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
Великобритания откажется от наиболее спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения ею накануне принципиальных договоренностей с ЕС по... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:26
2020-12-08T17:26
майкл гоув
северная ирландия
евросоюз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99543a32b8a31cafb3e695c33179272f.jpg
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания откажется от наиболее спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения ею накануне принципиальных договоренностей с ЕС по вопросам, связанным со статусом Северной Ирландии, объявил во вторник глава секретариата британского кабмина Майкл Гоув.Законопроект о внутреннем рынке, внесенный в парламент правительством, призван регулировать торговлю между четырьмя частями Соединенного Королевства по завершении переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря нынешнего года. Основная цель законопроекта - обеспечить гарантию сохранения целостности торгового пространства страны. Однако документ вызвал споры, поскольку некоторые его положения юридически переписывали разделы общего соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем в 2019 году, и, соответственно, нарушали международное право. ЕС грозил Великобритании судом."Очень рад объявить о достижении принципиального соглашения по всем проблемам в рамках объединенной комиссии Великобритании и ЕС по соглашению о выходе из ЕС", - написал Гоув в Twitter."Принципиальные договоренности достигнуты, в том числе, по следующим вопросам: таможенный контроль и пункты проверки животных, растений и производных продуктов, экспортные декларации, поставка лекарств, поставка охлажденного мяса и других продуктов в супермаркеты, был также прояснен вопрос о выделении госпомощи в соответствии с пунктами протокола (по Ирландии и Северной Ирландии - ред.)", - говорится в совместном заявлении сторон, имеющемся в распоряжении РИА Новости."В свете этих взаимоприемлемых решений, Великобритания отзовет статьи 44, 45 и 47 закона о внутреннем рынке и не включит подобных статей в законопроект о налогах", - говорится в заявлении.Согласно североирландскому протоколу, являющемуся важной частью соглашения о Brexit, Северная Ирландия останется частью таможенной территории Великобритании, поэтому, если Великобритания подпишет соглашение о свободной торговле с третьей страной, товары Северной Ирландии будут включены. Однако Северной Ирландии придется придерживаться некоторых правил ЕС, чтобы товары могли свободно перемещаться в Республику Ирландия. Законопроект о внутреннем рынке фактически отменял обязательство следовать правилам ЕС, так что достигнутые договоренности стали большим облегчением для объединения.
https://ria.ru/20201207/raznoglasiya-1588114912.html
https://ria.ru/20200708/1574072424.html
северная ирландия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46fe15fa345f401f913832c3efa3ded9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майкл гоув, северная ирландия, евросоюз, великобритания, в мире

Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии

17:26 08.12.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания откажется от наиболее спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения ею накануне принципиальных договоренностей с ЕС по вопросам, связанным со статусом Северной Ирландии, объявил во вторник глава секретариата британского кабмина Майкл Гоув.
Законопроект о внутреннем рынке, внесенный в парламент правительством, призван регулировать торговлю между четырьмя частями Соединенного Королевства по завершении переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря нынешнего года. Основная цель законопроекта - обеспечить гарантию сохранения целостности торгового пространства страны. Однако документ вызвал споры, поскольку некоторые его положения юридически переписывали разделы общего соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем в 2019 году, и, соответственно, нарушали международное право. ЕС грозил Великобритании судом.
Участница акции против Brexit у здания парламента Великобритании в Лондоне. 15 января 2019 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 22:03
Британия и ЕС озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении
"Очень рад объявить о достижении принципиального соглашения по всем проблемам в рамках объединенной комиссии Великобритании и ЕС по соглашению о выходе из ЕС", - написал Гоув в Twitter.
"Принципиальные договоренности достигнуты, в том числе, по следующим вопросам: таможенный контроль и пункты проверки животных, растений и производных продуктов, экспортные декларации, поставка лекарств, поставка охлажденного мяса и других продуктов в супермаркеты, был также прояснен вопрос о выделении госпомощи в соответствии с пунктами протокола (по Ирландии и Северной Ирландии - ред.)", - говорится в совместном заявлении сторон, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В свете этих взаимоприемлемых решений, Великобритания отзовет статьи 44, 45 и 47 закона о внутреннем рынке и не включит подобных статей в законопроект о налогах", - говорится в заявлении.
Согласно североирландскому протоколу, являющемуся важной частью соглашения о Brexit, Северная Ирландия останется частью таможенной территории Великобритании, поэтому, если Великобритания подпишет соглашение о свободной торговле с третьей страной, товары Северной Ирландии будут включены. Однако Северной Ирландии придется придерживаться некоторых правил ЕС, чтобы товары могли свободно перемещаться в Республику Ирландия. Законопроект о внутреннем рынке фактически отменял обязательство следовать правилам ЕС, так что достигнутые договоренности стали большим облегчением для объединения.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 17:45
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
 
Майкл ГоувСеверная ИрландияЕвросоюзВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
06:11Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
06:10В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
Лента новостейМолния