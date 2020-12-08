https://ria.ru/20201208/irlandiya-1588261177.html

Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии

Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии

Великобритания откажется от наиболее спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения ею накануне принципиальных договоренностей с ЕС по... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:26

2020-12-08T17:26

2020-12-08T17:26

майкл гоув

северная ирландия

евросоюз

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания откажется от наиболее спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения ею накануне принципиальных договоренностей с ЕС по вопросам, связанным со статусом Северной Ирландии, объявил во вторник глава секретариата британского кабмина Майкл Гоув.Законопроект о внутреннем рынке, внесенный в парламент правительством, призван регулировать торговлю между четырьмя частями Соединенного Королевства по завершении переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря нынешнего года. Основная цель законопроекта - обеспечить гарантию сохранения целостности торгового пространства страны. Однако документ вызвал споры, поскольку некоторые его положения юридически переписывали разделы общего соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем в 2019 году, и, соответственно, нарушали международное право. ЕС грозил Великобритании судом."Очень рад объявить о достижении принципиального соглашения по всем проблемам в рамках объединенной комиссии Великобритании и ЕС по соглашению о выходе из ЕС", - написал Гоув в Twitter."Принципиальные договоренности достигнуты, в том числе, по следующим вопросам: таможенный контроль и пункты проверки животных, растений и производных продуктов, экспортные декларации, поставка лекарств, поставка охлажденного мяса и других продуктов в супермаркеты, был также прояснен вопрос о выделении госпомощи в соответствии с пунктами протокола (по Ирландии и Северной Ирландии - ред.)", - говорится в совместном заявлении сторон, имеющемся в распоряжении РИА Новости."В свете этих взаимоприемлемых решений, Великобритания отзовет статьи 44, 45 и 47 закона о внутреннем рынке и не включит подобных статей в законопроект о налогах", - говорится в заявлении.Согласно североирландскому протоколу, являющемуся важной частью соглашения о Brexit, Северная Ирландия останется частью таможенной территории Великобритании, поэтому, если Великобритания подпишет соглашение о свободной торговле с третьей страной, товары Северной Ирландии будут включены. Однако Северной Ирландии придется придерживаться некоторых правил ЕС, чтобы товары могли свободно перемещаться в Республику Ирландия. Законопроект о внутреннем рынке фактически отменял обязательство следовать правилам ЕС, так что достигнутые договоренности стали большим облегчением для объединения.

https://ria.ru/20201207/raznoglasiya-1588114912.html

https://ria.ru/20200708/1574072424.html

северная ирландия

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майкл гоув, северная ирландия, евросоюз, великобритания, в мире