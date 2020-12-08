https://ria.ru/20201208/ipoteka-1588199526.html
Около 500 липецких семей оформили в этом году сельскую ипотеку
Около 500 липецких семей оформили в этом году сельскую ипотеку
Сельскую ипотеку на общую сумму 836 миллионов рублей в этом году оформили 473 семьи в Липецкой области в рамках начавшей действовать в этом году госпрограммы... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:26
2020-12-08T13:26
2020-12-08T13:26
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Сельскую ипотеку на общую сумму 836 миллионов рублей в этом году оформили 473 семьи в Липецкой области в рамках начавшей действовать в этом году госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ставка сельской ипотеки составляет от 0,1% до 3% годовых. Сумма выдаваемого кредита до 3 миллионов рублей, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости, срок до 25 лет. Распространяется сельская ипотека и на готовое жильё, и на строительство частного дома, и на долевое строительство в сельской местности. К подходящим для застройки по сельской ипотеке территориям относятся также и города с населением менее 30 тысяч человек. Это любая точка на карте региона, за исключением Липецка, Ельца и Грязей.Оформить льготную сельскую ипотеку может гражданин РФ в одном из уполномоченных банков, отобранных Минсельхозом России. Воспользоваться программой можно только один раз.
https://ria.ru/20201205/putilin-1587708113.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости
. Сельскую ипотеку на общую сумму 836 миллионов рублей в этом году оформили 473 семьи в Липецкой области в рамках начавшей действовать в этом году госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, ставка сельской ипотеки составляет от 0,1% до 3% годовых. Сумма выдаваемого кредита до 3 миллионов рублей, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости, срок до 25 лет. Распространяется сельская ипотека и на готовое жильё, и на строительство частного дома, и на долевое строительство в сельской местности. К подходящим для застройки по сельской ипотеке территориям относятся также и города с населением менее 30 тысяч человек. Это любая точка на карте региона, за исключением Липецка, Ельца и Грязей.
Оформить льготную сельскую ипотеку может гражданин РФ в одном из уполномоченных банков, отобранных Минсельхозом России. Воспользоваться программой можно только один раз.
"Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильём. Мы активно работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне", — сказал Артамонов.