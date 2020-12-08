https://ria.ru/20201208/ipoteka-1588199526.html

Около 500 липецких семей оформили в этом году сельскую ипотеку

Около 500 липецких семей оформили в этом году сельскую ипотеку

Сельскую ипотеку на общую сумму 836 миллионов рублей в этом году оформили 473 семьи в Липецкой области в рамках начавшей действовать в этом году госпрограммы... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:26

2020-12-08T13:26

2020-12-08T13:26

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Сельскую ипотеку на общую сумму 836 миллионов рублей в этом году оформили 473 семьи в Липецкой области в рамках начавшей действовать в этом году госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ставка сельской ипотеки составляет от 0,1% до 3% годовых. Сумма выдаваемого кредита до 3 миллионов рублей, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости, срок до 25 лет. Распространяется сельская ипотека и на готовое жильё, и на строительство частного дома, и на долевое строительство в сельской местности. К подходящим для застройки по сельской ипотеке территориям относятся также и города с населением менее 30 тысяч человек. Это любая точка на карте региона, за исключением Липецка, Ельца и Грязей.Оформить льготную сельскую ипотеку может гражданин РФ в одном из уполномоченных банков, отобранных Минсельхозом России. Воспользоваться программой можно только один раз.

https://ria.ru/20201205/putilin-1587708113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов