https://ria.ru/20201208/inventarizatsiya-1588176186.html

На Кубани проведут инвентаризацию социальных долгостроев

На Кубани проведут инвентаризацию социальных долгостроев

Власти Краснодарского края до 10 декабря проведут инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней, в их числе РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:01

2020-12-08T12:01

2020-12-08T12:01

краснодарский край

вениамин кондратьев

успенский район

краснодарский край

приморско-ахтарск

общество

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КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края до 10 декабря проведут инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней, в их числе объекты инженерной инфраструктуры и здравоохранения, спортивные сооружения, детские сады и школы, сообщает администрация региона.Уточняется, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева создана специальная межведомственная комиссия. Рабочую группу возглавил первый замглавы региона Андрей Алексеенко.Как пояснили в ведомстве, до конца года в отношении каждого объекта разработают алгоритм дальнейших действий. "В зависимости от ряда факторов, в том числе экономической целесообразности, их могут достроить, законсервировать, снести, приватизировать или передать в государственную или частную собственность", - добавили в пресс-службе.По данным краевых властей, за последние годы в регионе завершили ряд крупных объектов, которые начали возводить еще в период с 2007 по 2013 года. Это в том числе перинатальный центр в Сочи, филиал Апшеронского детского оздоровительного лагеря, спорткомплекс с бассейном в Калининском районе и плавательный бассейн в лицее №90 Краснодара, здание детской юношеской школы в Приморско-Ахтарске и водопровод в Успенском районе.

https://ria.ru/20201202/kuban-1587374981.html

успенский район

краснодарский край

приморско-ахтарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, успенский район, краснодарский край, приморско-ахтарск, общество