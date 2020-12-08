На Кубани проведут инвентаризацию социальных долгостроев
КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края до 10 декабря проведут инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней, в их числе объекты инженерной инфраструктуры и здравоохранения, спортивные сооружения, детские сады и школы, сообщает администрация региона.
Уточняется, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева создана специальная межведомственная комиссия. Рабочую группу возглавил первый замглавы региона Андрей Алексеенко.
"До 10 декабря комиссия проведет инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней. В их числе объекты инженерной инфраструктуры и здравоохранения, спортивные сооружения, детские сады и школы, полигоны твердых бытовых отходов. Также комиссия составит подробный перечень всех бесхозных недостроев в регионе", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, до конца года в отношении каждого объекта разработают алгоритм дальнейших действий. "В зависимости от ряда факторов, в том числе экономической целесообразности, их могут достроить, законсервировать, снести, приватизировать или передать в государственную или частную собственность", - добавили в пресс-службе.
По данным краевых властей, за последние годы в регионе завершили ряд крупных объектов, которые начали возводить еще в период с 2007 по 2013 года. Это в том числе перинатальный центр в Сочи, филиал Апшеронского детского оздоровительного лагеря, спорткомплекс с бассейном в Калининском районе и плавательный бассейн в лицее №90 Краснодара, здание детской юношеской школы в Приморско-Ахтарске и водопровод в Успенском районе.