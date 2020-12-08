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Краснодарский край
https://ria.ru/20201208/inventarizatsiya-1588176186.html
На Кубани проведут инвентаризацию социальных долгостроев
На Кубани проведут инвентаризацию социальных долгостроев
Власти Краснодарского края до 10 декабря проведут инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней, в их числе РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:01
2020-12-08T12:01
краснодарский край
вениамин кондратьев
успенский район
краснодарский край
приморско-ахтарск
общество
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КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края до 10 декабря проведут инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней, в их числе объекты инженерной инфраструктуры и здравоохранения, спортивные сооружения, детские сады и школы, сообщает администрация региона.Уточняется, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева создана специальная межведомственная комиссия. Рабочую группу возглавил первый замглавы региона Андрей Алексеенко.Как пояснили в ведомстве, до конца года в отношении каждого объекта разработают алгоритм дальнейших действий. "В зависимости от ряда факторов, в том числе экономической целесообразности, их могут достроить, законсервировать, снести, приватизировать или передать в государственную или частную собственность", - добавили в пресс-службе.По данным краевых властей, за последние годы в регионе завершили ряд крупных объектов, которые начали возводить еще в период с 2007 по 2013 года. Это в том числе перинатальный центр в Сочи, филиал Апшеронского детского оздоровительного лагеря, спорткомплекс с бассейном в Калининском районе и плавательный бассейн в лицее №90 Краснодара, здание детской юношеской школы в Приморско-Ахтарске и водопровод в Успенском районе.
https://ria.ru/20201202/kuban-1587374981.html
успенский район
краснодарский край
приморско-ахтарск
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вениамин кондратьев, успенский район, краснодарский край, приморско-ахтарск, общество

На Кубани проведут инвентаризацию социальных долгостроев

12:01 08.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодаре
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края до 10 декабря проведут инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней, в их числе объекты инженерной инфраструктуры и здравоохранения, спортивные сооружения, детские сады и школы, сообщает администрация региона.
Уточняется, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева создана специальная межведомственная комиссия. Рабочую группу возглавил первый замглавы региона Андрей Алексеенко.

"До 10 декабря комиссия проведет инвентаризацию зданий, строительство и реконструкция которых ведется за счет бюджетов всех уровней. В их числе объекты инженерной инфраструктуры и здравоохранения, спортивные сооружения, детские сады и школы, полигоны твердых бытовых отходов. Также комиссия составит подробный перечень всех бесхозных недостроев в регионе", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, до конца года в отношении каждого объекта разработают алгоритм дальнейших действий. "В зависимости от ряда факторов, в том числе экономической целесообразности, их могут достроить, законсервировать, снести, приватизировать или передать в государственную или частную собственность", - добавили в пресс-службе.
По данным краевых властей, за последние годы в регионе завершили ряд крупных объектов, которые начали возводить еще в период с 2007 по 2013 года. Это в том числе перинатальный центр в Сочи, филиал Апшеронского детского оздоровительного лагеря, спорткомплекс с бассейном в Калининском районе и плавательный бассейн в лицее №90 Краснодара, здание детской юношеской школы в Приморско-Ахтарске и водопровод в Успенском районе.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевУспенский районКраснодарский крайПриморско-АхтарскОбщество
 
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