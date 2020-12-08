https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588248322.html

ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами

ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:42

2020-12-08T16:42

2020-12-08T16:47

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Законопроектом предлагается по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в РФ без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности. Кроме того, сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые будут включены в данный реестр, будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.Также материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением или физлицом, в том числе в СМИ, должны иметь специальную маркировку, что их производит объединение-иноагент. Также парламентарии предлагают запретить иностранным агентам занимать государственные должности, а баллотирующиеся на выборах иностранные агенты должны будут сообщать о своем статусе. Уточняется, что иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который также возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил что "концепция законопроекта направлена на обеспечение прозрачности иностранного участия в политической деятельности на территории Российской Федерации". Депутат пояснил, что речь идет о повышении прозрачности в деятельности общественных объединений, действующих без приобретения прав юридического лица, а также физических лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории РФ."Теперь отсутствие у общественного объединения юридического лица, как и получение средств на политическую деятельность в России из-за рубежа отдельными физическими лицами, уже не станет основанием для того, чтобы избежать регистрации в качестве иностранного агента и обязанности периодически отчитываться о предоставленных зарубежными спонсорами средствах и их расходовании", - указал глава Комитета Госдумы.По данным Минюста, в РФ насчитываются 210 633 НКО, и всего 192 из них, или 0,09% от общего их числа, выполняют функции иноагента, напомнил Пискарев. При этом, подчеркнул парламентарий, указанными организациями из зарубежных источников, а именно из США, Англии, Германии, Бельгии, Норвегии, в прошлом году получены порядка 828 миллионов рублей.

https://ria.ru/20191202/1561836536.html

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