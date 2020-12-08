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ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:42
2020-12-08T16:47
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Законопроектом предлагается по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в РФ без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности. Кроме того, сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые будут включены в данный реестр, будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.Также материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением или физлицом, в том числе в СМИ, должны иметь специальную маркировку, что их производит объединение-иноагент. Также парламентарии предлагают запретить иностранным агентам занимать государственные должности, а баллотирующиеся на выборах иностранные агенты должны будут сообщать о своем статусе. Уточняется, что иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который также возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил что "концепция законопроекта направлена на обеспечение прозрачности иностранного участия в политической деятельности на территории Российской Федерации". Депутат пояснил, что речь идет о повышении прозрачности в деятельности общественных объединений, действующих без приобретения прав юридического лица, а также физических лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории РФ."Теперь отсутствие у общественного объединения юридического лица, как и получение средств на политическую деятельность в России из-за рубежа отдельными физическими лицами, уже не станет основанием для того, чтобы избежать регистрации в качестве иностранного агента и обязанности периодически отчитываться о предоставленных зарубежными спонсорами средствах и их расходовании", - указал глава Комитета Госдумы.По данным Минюста, в РФ насчитываются 210 633 НКО, и всего 192 из них, или 0,09% от общего их числа, выполняют функции иноагента, напомнил Пискарев. При этом, подчеркнул парламентарий, указанными организациями из зарубежных источников, а именно из США, Англии, Германии, Бельгии, Норвегии, в прошлом году получены порядка 828 миллионов рублей.
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россия, госдума рф, политика

ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами

16:42 08.12.2020 (обновлено: 16:47 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа.
Авторами инициативы стали члены комиссии СФ по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.
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Согласно инициативе, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Законопроектом предлагается по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в РФ без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности. Кроме того, сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые будут включены в данный реестр, будут обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств.
Также материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением или физлицом, в том числе в СМИ, должны иметь специальную маркировку, что их производит объединение-иноагент. Также парламентарии предлагают запретить иностранным агентам занимать государственные должности, а баллотирующиеся на выборах иностранные агенты должны будут сообщать о своем статусе. Уточняется, что иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, могут быть признаны иноагентами, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента.
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Кроме того, согласно законопроекту, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который также возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил что "концепция законопроекта направлена на обеспечение прозрачности иностранного участия в политической деятельности на территории Российской Федерации". Депутат пояснил, что речь идет о повышении прозрачности в деятельности общественных объединений, действующих без приобретения прав юридического лица, а также физических лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории РФ.
"Теперь отсутствие у общественного объединения юридического лица, как и получение средств на политическую деятельность в России из-за рубежа отдельными физическими лицами, уже не станет основанием для того, чтобы избежать регистрации в качестве иностранного агента и обязанности периодически отчитываться о предоставленных зарубежными спонсорами средствах и их расходовании", - указал глава Комитета Госдумы.
По данным Минюста, в РФ насчитываются 210 633 НКО, и всего 192 из них, или 0,09% от общего их числа, выполняют функции иноагента, напомнил Пискарев. При этом, подчеркнул парламентарий, указанными организациями из зарубежных источников, а именно из США, Англии, Германии, Бельгии, Норвегии, в прошлом году получены порядка 828 миллионов рублей.
 
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