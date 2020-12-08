https://ria.ru/20201208/igla-1588164417.html

Житель Хабаровского края лег спать на иглу в подушке и чуть не умер

Житель Хабаровского края лег спать на иглу в подушке и чуть не умер

Врачи спасли жителя Комсомольска-на-Амуре, который лег спать на швейную иглу, воткнутую в подушку, и чудом остался жив, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:13

2020-12-08T11:13

2020-12-08T11:13

олег зайцев

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Врачи спасли жителя Комсомольска-на-Амуре, который лег спать на швейную иглу, воткнутую в подушку, и чудом остался жив, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края Даниил Зайцев.В миллиметре от смерти оказался пациент "ККБ №2" в Хабаровске: 38-летний мужчина поступил в нейрохирургическое отделение с диагнозом "слепое колотое ранение позвоночника на уровне шейных позвонков С1-С2". Врачам пришлось извлекать из шеи пациента 2,5 сантиметра швейной иглы."В "ККБ №2" под рентгенмониторингом и с использованием операционного микроскопа удалось обнаружить и удалить обломок швейной иглы. Особенность данного случая заключается в том, что игла вонзилась довольно глубоко, прошла в 1-2 миллиметра от сонной и позвоночной артерий и остановилась в 1 миллиметре от спинного мозга. Пациент мог просто не проснуться, после того как лег спать на подушку с иглой", - рассказал Зайцев.По словам собеседника агентства, пациент рассказал в больнице такую историю: он, проснувшись, обнаружил на подушке обломанную швейную иглу, точнее то, что от нее осталось - ушко с ниткой. Его беспокоила болезненность в шее. Мужчина, рассматривая это место, увидел след от укола иглы и небольшое покраснение. Дома попытался вытащить иголку, но безуспешно - она вошла глубоко в мышцы.

https://ria.ru/20201208/patsient-1588154601.html

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

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олег зайцев, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край