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В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 304 военных, в том числе 295 действующих, по подозрению в связях с оппозиционным проповедником... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:25
2020-12-08T09:25
попытка военного переворота в турции
расследование подготовки военного переворота в турции
feto
фетхуллах гюлен
турция
измир
в мире
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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 304 военных, в том числе 295 действующих, по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки госпереворота, передает агентство Anadolu.Сообщается, что операция проводится в 50 провинциях Турции, 198 человек уже задержаны.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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попытка военного переворота в турции, расследование подготовки военного переворота в турции, feto, фетхуллах гюлен, турция, измир, в мире

В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом

09:25 08.12.2020
 
© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Selahattin Sevi
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АНКАРА, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 304 военных, в том числе 295 действующих, по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки госпереворота, передает агентство Anadolu.
Сообщается, что операция проводится в 50 провинциях Турции, 198 человек уже задержаны.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Исламский богослов Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 13.12.2016
13 декабря 2016, 12:30Религия и мировоззрение
Мусульманское масонствоНикогда раньше имя Гюлена не упоминалось так часто в заголовках газетных передовиц, как в последние пять месяцев.
 
Попытка военного переворота в ТурцииРасследование подготовки военного переворота в ТурцииFETOФетхуллах ГюленТурцияИзмирВ мире
 
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