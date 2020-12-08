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Губернаторы рассказали о бюджетах своих регионов на 2021 год
Губернаторы рассказали о бюджетах своих регионов на 2021 год
Приоритетные направления расходной части бюджетов их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов обсудили... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:24
2020-12-08T18:24
александр моор
алексей текслер
андрей чибис
роман старовойт
дмитрий азаров
курская область
самарская область
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мурманская область
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Приоритетные направления расходной части бюджетов их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов обсудили губернаторы пяти регионов. Круглый стол организованный ЭИСИ состоялся на площадке МИА "Россия сегодня".Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе своего выступления отметил, что в 2021 году как в и предыдущие годы бюджет региона остается социально ориентированным. Глава региона отметил, что при принятии документа приоритетным является мнение жителей."Мы во всех сферах отталкиваемся от того как на это сморит человек и от его приоритетов", – сказал Александр Моор.Губернатор уточнил, что в Тюменской области запущен онлайн-проект "Советник губернатора". С его помощью проводятся опросы по итогам которых власти принимают решения и осуществляют различные меры поддержки.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в течение ближайших дней будет принят бюджет региона на ближайшие три года. По словам Старовойта 70% всех расходов (50 миллиардов рублей) будет направлено на социально-культурную сферу."Это выплата заработной платы, обязательства социального характера, со финансирование мероприятий национальный проектов, медицинское страхование и, конечно, мы ставим для себя задачу реализацию тех крупных инвестиционных проектов, которые запущены на территории региона", – сообщил Роман Старовойт.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в бюджете на 2021 будет предусмотрена специальная финансовая подушка безопасности, связанная с различными расходами вызванными пандемией. При этом он отметил, что ограничения, связанные с COVID-19 в регионе старались вводить точечно, чтобы не навредить экономике области.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметил, что регионы регулярно обмениваются самыми успешными кейсами. Поэтому лучшие практики во многих областях очень схожи. Это относится и к социальной направленности бюджетов. Так, в Самарской области на 2021 год 70% средств будет направлено именно на социалку. Губернатор уточнил, что в следующем году на социальные выплаты будет выделено на 2 миллиарда рублей больше чем в нынешнем году.Также Азаров отметил, что во многом развитию области помогают национальные проекты.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь сообщил, что бюджет региона в 2021 году на 3,5% увеличился по сравнению с 2020 годом. Среди приоритетных сфер Текслер назвал здравоохранение, образование и социальную сферу."По всем этим направлениям у нас рост расходов", – заявил Алексей Текслер.
https://ria.ru/20201121/podderzhka-1585667468.html
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александр моор, алексей текслер, андрей чибис, роман старовойт, дмитрий азаров, курская область, самарская область, тюменская область, мурманская область, челябинская область, общество

Губернаторы рассказали о бюджетах своих регионов на 2021 год

18:24 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловКруглый стол на тему "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях"
Круглый стол на тему Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Приоритетные направления расходной части бюджетов их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов обсудили губернаторы пяти регионов. Круглый стол организованный ЭИСИ состоялся на площадке МИА "Россия сегодня".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе своего выступления отметил, что в 2021 году как в и предыдущие годы бюджет региона остается социально ориентированным. Глава региона отметил, что при принятии документа приоритетным является мнение жителей.
"Мы во всех сферах отталкиваемся от того как на это сморит человек и от его приоритетов", – сказал Александр Моор.
Губернатор уточнил, что в Тюменской области запущен онлайн-проект "Советник губернатора". С его помощью проводятся опросы по итогам которых власти принимают решения и осуществляют различные меры поддержки.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в течение ближайших дней будет принят бюджет региона на ближайшие три года. По словам Старовойта 70% всех расходов (50 миллиардов рублей) будет направлено на социально-культурную сферу.
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"Это выплата заработной платы, обязательства социального характера, со финансирование мероприятий национальный проектов, медицинское страхование и, конечно, мы ставим для себя задачу реализацию тех крупных инвестиционных проектов, которые запущены на территории региона", – сообщил Роман Старовойт.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в бюджете на 2021 будет предусмотрена специальная финансовая подушка безопасности, связанная с различными расходами вызванными пандемией. При этом он отметил, что ограничения, связанные с COVID-19 в регионе старались вводить точечно, чтобы не навредить экономике области.
"Мы даже в пандемию очень старались аккуратно действовать в отношении ограничений бизнеса. Это позволило нам не просесть значительно, то есть не уронить экономику области и сформировать бюджет", – отметил Андрей Чибис.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметил, что регионы регулярно обмениваются самыми успешными кейсами. Поэтому лучшие практики во многих областях очень схожи. Это относится и к социальной направленности бюджетов. Так, в Самарской области на 2021 год 70% средств будет направлено именно на социалку. Губернатор уточнил, что в следующем году на социальные выплаты будет выделено на 2 миллиарда рублей больше чем в нынешнем году.
Также Азаров отметил, что во многом развитию области помогают национальные проекты.
"Скажу честно, мы бы не нашли столько денег на развитие если бы не нацпроекты. Если бы не те мудрые решения, которые были приняты на уровне президента страны. Спасибо нацпроектам, спасибо президенту, сегодня все регионы развиваются, даже в этот сложнейший период, когда все бюджеты несут колоссальные потери по доходной части", – сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь сообщил, что бюджет региона в 2021 году на 3,5% увеличился по сравнению с 2020 годом. Среди приоритетных сфер Текслер назвал здравоохранение, образование и социальную сферу.
"По всем этим направлениям у нас рост расходов", – заявил Алексей Текслер.
 
Александр МоорАлексей ТекслерАндрей ЧибисРоман СтаровойтДмитрий АзаровКурская областьСамарская областьТюменская областьМурманская областьЧелябинская областьОбщество
 
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