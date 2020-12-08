https://ria.ru/20201208/gripp-1588175248.html
Франция сообщила о вспышке птичьего гриппа
Франция сообщила о вспышке птичьего гриппа
Минсельхоз Франции сообщил о вспышке высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике с 6 тысячами уток в департаменте Ланды на юго-западе страны. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:57
2020-12-08T11:57
2020-12-08T12:04
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ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Минсельхоз Франции сообщил о вспышке высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике с 6 тысячами уток в департаменте Ланды на юго-западе страны."Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность", - говорится в коммюнике министерства, которое есть в распоряжении РИА Новости.Речь идет о первой зараженной ферме во Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине ноября."Этот вирус H5N8, не передаваемый человеку, активно циркулирует в дикой природе Европы через перелетных птиц", - сообщается в коммюнике.В качестве превентивной меры в свете первых результатов анализов, полученных лабораторией в департаменте Ланды, 6 декабря префектура распорядилась уничтожить всех уток на ферме.
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европа, здоровье - общество, франция, в мире
ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости.
Минсельхоз Франции
сообщил о вспышке высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике с 6 тысячами уток в департаменте Ланды на юго-западе страны.
"Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность", - говорится в коммюнике министерства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о первой зараженной ферме во Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине ноября.
"Этот вирус H5N8, не передаваемый человеку, активно циркулирует в дикой природе Европы
через перелетных птиц", - сообщается в коммюнике.
В качестве превентивной меры в свете первых результатов анализов, полученных лабораторией в департаменте Ланды, 6 декабря префектура распорядилась уничтожить всех уток на ферме.