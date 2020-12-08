https://ria.ru/20201208/grazhdanstvo-1588309485.html

Путин подписал законы об отставке судей из-за иностранного гражданства

Путин подписал законы об отставке судей из-за иностранного гражданства

Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:38

2020-12-08T22:38

2020-12-08T22:38

совет федерации рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.Ранее сообщалось о подписании федерального конституционного закона по данному вопросу.Законы предусматривают, что полномочия председателя Конституционного суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае "совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи".Также полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.Помимо этого, предусматривается, что все конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/grazhdanstvo-1581742886.html

https://ria.ru/20201130/grazhdanstvo-1587007815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир путин, общество