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Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно действующему законодательству, оклады федеральных госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.В пояснительной записке к проекту отмечалось, что приостановка индексации объясняется тем, что, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.
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владимир путин, общество, политика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, оклады федеральных госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
В пояснительной записке к проекту отмечалось, что приостановка индексации объясняется тем, что, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.