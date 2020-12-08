https://ria.ru/20201208/gossluzhaschie-1588211891.html

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:14

2020-12-08T14:14

2020-12-08T14:14

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно действующему законодательству, оклады федеральных госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.В пояснительной записке к проекту отмечалось, что приостановка индексации объясняется тем, что, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных госслужащих не предусмотрена.

https://ria.ru/20201130/grazhdanstvo-1587007815.html

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владимир путин, общество, политика