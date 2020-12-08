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В Москве за сутки госпитализировали 1705 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1705 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировано 1705 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 515 человек, сообщил столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:34
2020-12-08T11:34
2020-12-08T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1705 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 515 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 10,9% среди заболевших - дети, 41,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество