https://ria.ru/20201208/gosduma-1588165076.html
В Госдуму внесли проект о конфиденциальности данных оперативников
В Госдуму внесли проект о конфиденциальности данных оперативников
Депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:15
2020-12-08T11:15
2020-12-08T11:15
василий пискарев
дмитрий савельев
дмитрий вяткин
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями."В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
https://ria.ru/20201208/zakonoproekt-1588124934.html
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html
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василий пискарев, дмитрий савельев, дмитрий вяткин, госдума рф
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Депутаты Василий Пискарев
, Дмитрий Савельев
и Дмитрий Вяткин
внесли в Госдуму
законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.
"В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.
Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.
Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.