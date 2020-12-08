Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/gosduma-1588165076.html
В Госдуму внесли проект о конфиденциальности данных оперативников
В Госдуму внесли проект о конфиденциальности данных оперативников
Депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:15
2020-12-08T11:15
василий пискарев
дмитрий савельев
дмитрий вяткин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями."В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
https://ria.ru/20201208/zakonoproekt-1588124934.html
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий пискарев, дмитрий савельев, дмитрий вяткин, госдума рф

В Госдуму внесли проект о конфиденциальности данных оперативников

11:15 08.12.2020
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
00:21
В Госдуму внесут новый законопроект о выходном дне 31 декабря
Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.
"В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
10:55
СК рассказал о высокопоставленных чиновниках, осужденных за коррупцию
Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.
Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
 
Василий ПискаревДмитрий СавельевДмитрий ВяткинГосдума РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03ЕР предложила запретить снижать МРОТ ни при каких обстоятельствах
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
16:38Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
16:36Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
16:35Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
16:35РФПИ заявил о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине
16:34С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
Лента новостейМолния