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Маркетплейс goods.ru предлагает более 2 миллионов подарков к Новому году
Маркетплейс goods.ru предлагает более 2 миллионов подарков к Новому году
Новый год – долгожданный праздник и для детей, и для взрослых. В новогоднюю ночь хочется собраться вместе с самыми любимыми и близкими, загадать заветные... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:17
2020-12-08T18:17
новый год
новости компаний - экономика
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Новый год – долгожданный праздник и для детей, и для взрослых. В новогоднюю ночь хочется собраться вместе с самыми любимыми и близкими, загадать заветные желания и встретить наступающий год в приподнятом настроении с верой в лучшее.Чтобы не крутиться электровеником до самого вечера 31 декабря, лучше позаботиться о подарках и подготовке к главной ночи года заранее. Причем хорошо бы, чтобы и елку с украшениями, и приятные сувениры, и подарки посерьезнее, и даже блюдо для селедки под шубой можно было купить в одном месте. Где покупать?На маркетплейсе goods.ru можно выбрать все необходимое из 2 миллионов товаров и получить все заказанное одной доставкой. Что покупать?Все, что захочется. Технику и гаджеты, посуду и постельное белье, одежду и обувь, игрушки и книги, косметику и парфюмерию, шины и диски, палатки и удочки, ювелирные украшения, сладости и бенгальские огни. В общем, действительно всё, что захочется. Это выгодно?На площадке действует акция "Гарантия лучших цен", в рамках которой два раза в сутки проводится мониторинг рынка, и цена автоматически обновляется. Проверенные товары помечаются красным кружком. Если пометки “Гарантия лучших цен” нет, а вы отыскали товар дешевле в другом интернет-магазине, жмите кнопку “Хочу дешевле” и отправляйте ссылку на товар, где вы нашли более низкую стоимость. В течение суток вы получите ответ по вашей заявке со ссылкой для оформления заказа. Помимо этого, за каждый заказ на goods.ru вы получаете кэшбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих покупок. А если не успеваю?Если нет времени ждать доставки заказа, можно воспользоваться сервисом "Получить сегодня": на goods.ru выбрать нужные товары, а затем на карте отметить подходящий розничный магазин, дождаться смс с подтверждением и уже через час забрать заказ самостоятельно в выбранном магазине. А Новый год?Без новогоднего настроения и приятных сюрпризов goods.ru тоже не оставит. С 1 декабря на сайте работает особая версия адвент-календарь – специальная "машина кэшбэка": чтобы ее запустить, нужно нажать на большую красную кнопку. После этого на экране отобразится категория товаров, за покупку которых в этот день будет начислен повышенный кэшбэк до 45%. Каждый день категории, для которых предусмотрен повышенный кэшбэк, будут меняться. Отличный повод заходить на маркетплейс почаще и покупать действительно нужные подарки с выгодой.ООО "МАРКЕТПЛЕЙС , 105082, Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6, ОГРН 1167746803180Подробные условия получения кэшбэка уточняйте на сайте.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
#партнерскийматериал, новый год, новости компаний - экономика
Партнерский материал

Маркетплейс goods.ru предлагает более 2 миллионов подарков к Новому году

18:17 08.12.2020
 
© предоставлено ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"Маркетплейс goods.ru
Маркетплейс goods.ru - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© предоставлено ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"
Новый год – долгожданный праздник и для детей, и для взрослых. В новогоднюю ночь хочется собраться вместе с самыми любимыми и близкими, загадать заветные желания и встретить наступающий год в приподнятом настроении с верой в лучшее.
Чтобы не крутиться электровеником до самого вечера 31 декабря, лучше позаботиться о подарках и подготовке к главной ночи года заранее. Причем хорошо бы, чтобы и елку с украшениями, и приятные сувениры, и подарки посерьезнее, и даже блюдо для селедки под шубой можно было купить в одном месте.

Где покупать?

На маркетплейсе goods.ru можно выбрать все необходимое из 2 миллионов товаров и получить все заказанное одной доставкой.
© предоставлено ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"Маркетплейс goods.ru
Маркетплейс goods.ru - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© предоставлено ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"
Маркетплейс goods.ru

Что покупать?

Все, что захочется. Технику и гаджеты, посуду и постельное белье, одежду и обувь, игрушки и книги, косметику и парфюмерию, шины и диски, палатки и удочки, ювелирные украшения, сладости и бенгальские огни. В общем, действительно всё, что захочется.

Это выгодно?

На площадке действует акция "Гарантия лучших цен", в рамках которой два раза в сутки проводится мониторинг рынка, и цена автоматически обновляется. Проверенные товары помечаются красным кружком. Если пометки “Гарантия лучших цен” нет, а вы отыскали товар дешевле в другом интернет-магазине, жмите кнопку “Хочу дешевле” и отправляйте ссылку на товар, где вы нашли более низкую стоимость. В течение суток вы получите ответ по вашей заявке со ссылкой для оформления заказа.
Помимо этого, за каждый заказ на goods.ru вы получаете кэшбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих покупок.
© предоставлено ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"Маркетплейс goods.ru
Маркетплейс goods.ru - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© предоставлено ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"
Маркетплейс goods.ru

А если не успеваю?

Если нет времени ждать доставки заказа, можно воспользоваться сервисом "Получить сегодня": на goods.ru выбрать нужные товары, а затем на карте отметить подходящий розничный магазин, дождаться смс с подтверждением и уже через час забрать заказ самостоятельно в выбранном магазине.

А Новый год?

Без новогоднего настроения и приятных сюрпризов goods.ru тоже не оставит. С 1 декабря на сайте работает особая версия адвент-календарь – специальная "машина кэшбэка": чтобы ее запустить, нужно нажать на большую красную кнопку. После этого на экране отобразится категория товаров, за покупку которых в этот день будет начислен повышенный кэшбэк до 45%. Каждый день категории, для которых предусмотрен повышенный кэшбэк, будут меняться. Отличный повод заходить на маркетплейс почаще и покупать действительно нужные подарки с выгодой.
ООО "МАРКЕТПЛЕЙС , 105082, Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6, ОГРН 1167746803180
Подробные условия получения кэшбэка уточняйте на сайте.
Новый годНовости компаний - Экономика
 
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