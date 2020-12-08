https://ria.ru/20201208/goodsru-1588247693.html

Маркетплейс goods.ru предлагает более 2 миллионов подарков к Новому году

Маркетплейс goods.ru предлагает более 2 миллионов подарков к Новому году

Новый год – долгожданный праздник и для детей, и для взрослых. В новогоднюю ночь хочется собраться вместе с самыми любимыми и близкими, загадать заветные... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:17

2020-12-08T18:17

2020-12-08T18:17

новый год

новости компаний - экономика

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Новый год – долгожданный праздник и для детей, и для взрослых. В новогоднюю ночь хочется собраться вместе с самыми любимыми и близкими, загадать заветные желания и встретить наступающий год в приподнятом настроении с верой в лучшее.Чтобы не крутиться электровеником до самого вечера 31 декабря, лучше позаботиться о подарках и подготовке к главной ночи года заранее. Причем хорошо бы, чтобы и елку с украшениями, и приятные сувениры, и подарки посерьезнее, и даже блюдо для селедки под шубой можно было купить в одном месте. Где покупать?На маркетплейсе goods.ru можно выбрать все необходимое из 2 миллионов товаров и получить все заказанное одной доставкой. Что покупать?Все, что захочется. Технику и гаджеты, посуду и постельное белье, одежду и обувь, игрушки и книги, косметику и парфюмерию, шины и диски, палатки и удочки, ювелирные украшения, сладости и бенгальские огни. В общем, действительно всё, что захочется. Это выгодно?На площадке действует акция "Гарантия лучших цен", в рамках которой два раза в сутки проводится мониторинг рынка, и цена автоматически обновляется. Проверенные товары помечаются красным кружком. Если пометки “Гарантия лучших цен” нет, а вы отыскали товар дешевле в другом интернет-магазине, жмите кнопку “Хочу дешевле” и отправляйте ссылку на товар, где вы нашли более низкую стоимость. В течение суток вы получите ответ по вашей заявке со ссылкой для оформления заказа. Помимо этого, за каждый заказ на goods.ru вы получаете кэшбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих покупок. А если не успеваю?Если нет времени ждать доставки заказа, можно воспользоваться сервисом "Получить сегодня": на goods.ru выбрать нужные товары, а затем на карте отметить подходящий розничный магазин, дождаться смс с подтверждением и уже через час забрать заказ самостоятельно в выбранном магазине. А Новый год?Без новогоднего настроения и приятных сюрпризов goods.ru тоже не оставит. С 1 декабря на сайте работает особая версия адвент-календарь – специальная "машина кэшбэка": чтобы ее запустить, нужно нажать на большую красную кнопку. После этого на экране отобразится категория товаров, за покупку которых в этот день будет начислен повышенный кэшбэк до 45%. Каждый день категории, для которых предусмотрен повышенный кэшбэк, будут меняться. Отличный повод заходить на маркетплейс почаще и покупать действительно нужные подарки с выгодой.ООО "МАРКЕТПЛЕЙС , 105082, Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6, ОГРН 1167746803180Подробные условия получения кэшбэка уточняйте на сайте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

#партнерскийматериал, новый год, новости компаний - экономика