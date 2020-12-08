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На пляжах Гоа туристы страдают от нашествия медуз
На пляжах Гоа туристы страдают от нашествия медуз
На индийском курорте Гоа ежедневно сообщают примерно о 20 инцидентах, связанных с укусами медуз, сообщает Турпром. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:04
2020-12-08T18:04
2020-12-08T18:04
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На индийском курорте Гоа ежедневно сообщают примерно о 20 инцидентах, связанных с укусами медуз, сообщает Турпром. По информации местных СМИ, которые ссылаются на Гоанскую службу спасателей Drishti Marine, с 15 ноября там зарегистрировали 385 случаев, когда туристов ужалили медузы, из которых 302 инцидента произошли на побережье в Северном Гоа. Самым рискованным местом оказался пляж Бага-Синкуерим. Здесь было зарегистрировано 216 случаев. Никто не погиб, однако некоторым отдыхающим требовалась немедленная медицинская помощь, вплоть до госпитализации.Как уточняют спасатели, отдыхающие "постепенно проникают" на пляжи курортного штата, поэтому им напомнили правила поведения: "Если ужалила медуза, необходимо сообщить ближайшему спасателю. Если такой возможности нет, вымойте ужаленное место настолько горячей водой, насколько вы сможете выдержать. Также можно обильно опрыскать укус уксусом".
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курорт, туризм, туристы, новости - туризм, гоа, индия
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
На индийском курорте Гоа ежедневно сообщают примерно о 20 инцидентах, связанных с укусами медуз, сообщает
Турпром.
По информации местных СМИ, которые ссылаются на Гоанскую службу спасателей Drishti Marine, с 15 ноября там зарегистрировали 385 случаев, когда туристов ужалили медузы, из которых 302 инцидента произошли на побережье в Северном Гоа. Самым рискованным местом оказался пляж Бага-Синкуерим. Здесь было зарегистрировано 216 случаев.
Никто не погиб, однако некоторым отдыхающим требовалась немедленная медицинская помощь, вплоть до госпитализации.
Как уточняют спасатели, отдыхающие "постепенно проникают" на пляжи курортного штата, поэтому им напомнили правила поведения: "Если ужалила медуза, необходимо сообщить ближайшему спасателю. Если такой возможности нет, вымойте ужаленное место настолько горячей водой, насколько вы сможете выдержать. Также можно обильно опрыскать укус уксусом".