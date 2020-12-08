Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201208/goa-1588266625.html
На пляжах Гоа туристы страдают от нашествия медуз
На пляжах Гоа туристы страдают от нашествия медуз
На индийском курорте Гоа ежедневно сообщают примерно о 20 инцидентах, связанных с укусами медуз, сообщает Турпром. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:04
2020-12-08T18:04
туризм
курорт
туризм
туристы
новости - туризм
гоа
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/68/1551456878_553:0:4194:2048_1920x0_80_0_0_697e328c82179b9ef31c5e692f0ea0d9.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На индийском курорте Гоа ежедневно сообщают примерно о 20 инцидентах, связанных с укусами медуз, сообщает Турпром. По информации местных СМИ, которые ссылаются на Гоанскую службу спасателей Drishti Marine, с 15 ноября там зарегистрировали 385 случаев, когда туристов ужалили медузы, из которых 302 инцидента произошли на побережье в Северном Гоа. Самым рискованным местом оказался пляж Бага-Синкуерим. Здесь было зарегистрировано 216 случаев. Никто не погиб, однако некоторым отдыхающим требовалась немедленная медицинская помощь, вплоть до госпитализации.Как уточняют спасатели, отдыхающие "постепенно проникают" на пляжи курортного штата, поэтому им напомнили правила поведения: "Если ужалила медуза, необходимо сообщить ближайшему спасателю. Если такой возможности нет, вымойте ужаленное место настолько горячей водой, насколько вы сможете выдержать. Также можно обильно опрыскать укус уксусом".
https://ria.ru/20201207/zapovednik-1587797544.html
гоа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/68/1551456878_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_eb00032ac250b88d2fbfddcc28b8692f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курорт, туризм, туристы, новости - туризм, гоа, индия

На пляжах Гоа туристы страдают от нашествия медуз

18:04 08.12.2020
 
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghТуристы на пляже Бага в Гоа, Индия
Туристы на пляже Бага в Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На индийском курорте Гоа ежедневно сообщают примерно о 20 инцидентах, связанных с укусами медуз, сообщает Турпром.
По информации местных СМИ, которые ссылаются на Гоанскую службу спасателей Drishti Marine, с 15 ноября там зарегистрировали 385 случаев, когда туристов ужалили медузы, из которых 302 инцидента произошли на побережье в Северном Гоа. Самым рискованным местом оказался пляж Бага-Синкуерим. Здесь было зарегистрировано 216 случаев.
Никто не погиб, однако некоторым отдыхающим требовалась немедленная медицинская помощь, вплоть до госпитализации.
Как уточняют спасатели, отдыхающие "постепенно проникают" на пляжи курортного штата, поэтому им напомнили правила поведения: "Если ужалила медуза, необходимо сообщить ближайшему спасателю. Если такой возможности нет, вымойте ужаленное место настолько горячей водой, насколько вы сможете выдержать. Также можно обильно опрыскать укус уксусом".
Дальневосточный леопард Leo 114F в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 00:29Туризм
Заповедник Приморья показал "любовные письма" леопарда
 
ТуризмКурортТуризмтуристыНовости - ТуризмГоаИндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
06:11Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
06:10В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
Лента новостейМолния