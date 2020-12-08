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Группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом
Группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом
Немецкая группа Tokio Hotel выступит в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году в рамках европейского турне с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:00
2020-12-08T15:45
культура
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Немецкая группа Tokio Hotel выступит в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году в рамках европейского турне с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов концерта."В 2019 и в начале 2020 года группа дала 43 концерта в Европе и США в рамках своего большого тура "Melancholic Paradise", который не был завершен из-за пандемии. Эта ситуация стала поводом задуматься о будущем: отправляясь в новое турне "Beyond The World", коллектив объявил о 16 концертах по всей Европе и России", - сказано в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, Tokio Hotel в настоящее время находятся в Берлине и работают над шестым студийным альбомом. Выступления запланированы в Москве на 11 ноября и Санкт-Петербурге на 9 ноября."Кажется, пандемия длится вечность, как для нас, так и наших фанатов. Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними. Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома", - цитирует пресс-служба слова участников группы.Tokio Hotel - немецкая группа, образованная в 2001 году. За годы творчества они продали более 10 миллионов пластинок в 68 странах и получили большое количество наград по всему миру.
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музыка, новости культуры

Группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом

15:00 08.12.2020 (обновлено: 15:45 08.12.2020)
 
© Flickr / Sieana♥s TokioHotelГруппа Tokio Hotel
Группа Tokio Hotel - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Flickr / Sieana♥s TokioHotel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Немецкая группа Tokio Hotel выступит в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году в рамках европейского турне с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов концерта.
"В 2019 и в начале 2020 года группа дала 43 концерта в Европе и США в рамках своего большого тура "Melancholic Paradise", который не был завершен из-за пандемии. Эта ситуация стала поводом задуматься о будущем: отправляясь в новое турне "Beyond The World", коллектив объявил о 16 концертах по всей Европе и России", - сказано в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, Tokio Hotel в настоящее время находятся в Берлине и работают над шестым студийным альбомом. Выступления запланированы в Москве на 11 ноября и Санкт-Петербурге на 9 ноября.
"Кажется, пандемия длится вечность, как для нас, так и наших фанатов. Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними. Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома", - цитирует пресс-служба слова участников группы.
Tokio Hotel - немецкая группа, образованная в 2001 году. За годы творчества они продали более 10 миллионов пластинок в 68 странах и получили большое количество наград по всему миру.
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