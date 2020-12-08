https://ria.ru/20201208/gastroli-1588218657.html

Группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом

Группа Tokio Hotel приедет в Россию с новым альбомом

Немецкая группа Tokio Hotel выступит в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году в рамках европейского турне с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:00

2020-12-08T15:00

2020-12-08T15:45

культура

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21342/27/213422723_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_cf12d85752fd602feac15f392c2ce89d.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Немецкая группа Tokio Hotel выступит в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году в рамках европейского турне с новым альбомом, сообщает пресс-служба организаторов концерта."В 2019 и в начале 2020 года группа дала 43 концерта в Европе и США в рамках своего большого тура "Melancholic Paradise", который не был завершен из-за пандемии. Эта ситуация стала поводом задуматься о будущем: отправляясь в новое турне "Beyond The World", коллектив объявил о 16 концертах по всей Европе и России", - сказано в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, Tokio Hotel в настоящее время находятся в Берлине и работают над шестым студийным альбомом. Выступления запланированы в Москве на 11 ноября и Санкт-Петербурге на 9 ноября."Кажется, пандемия длится вечность, как для нас, так и наших фанатов. Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними. Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции из нашего будущего альбома", - цитирует пресс-служба слова участников группы.Tokio Hotel - немецкая группа, образованная в 2001 году. За годы творчества они продали более 10 миллионов пластинок в 68 странах и получили большое количество наград по всему миру.

https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры