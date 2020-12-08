https://ria.ru/20201208/garantii-1588210329.html

Госдума приняла во II чтении проект о гарантиях экс-президенту

Госдума приняла во II чтении проект о гарантиях экс-президенту

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:10

2020-12-08T14:10

2020-12-08T14:10

россия

андрей клишас

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ. Изменения вносятся в статью 3 ФЗ "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Также предлагается прописать, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено заключением Верховного суда о наличии в действиях экс-главы государства признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.Решение ГД о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения специальной комиссии ГД. СФ должен решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. Если за три месяца СФ не определится с решением, обвинение будет считаться отклоненным.

https://ria.ru/20201208/gosduma-1588201046.html

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россия, андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика