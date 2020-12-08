https://ria.ru/20201208/gadzhety-1588223300.html

В России перенесли предустановку отечественного ПО на гаджеты на апрель

В России перенесли предустановку отечественного ПО на гаджеты на апрель

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:52

2020-12-08T14:52

2020-12-08T14:52

россия

одноклассники

лаборатория касперского

госдума рф

белоруссия

киргизия

армения

технологии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Третье чтение запланировано на 9 декабря.Редакция первого чтения содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.Госдума во вторник поддержала поправку к законопроекту, которая переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. Поправка также допускает вместо российского предустановку на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года.Минцифры в конце ноября начало прием заявок на включение в перечень российского ПО, которое планируется к предустановке. После анализа поступивших заявок министерство сформировало перечень ПО, в который вошло около 30 приложений, рекомендованных к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", электронной почты и новостных агрегаторов - Mail.ru Group, антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО – "Мой офис", соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала госуслуг и платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20201126/gadzhety-1586458876.html

https://ria.ru/20200902/yandeks-1576638607.html

россия

белоруссия

киргизия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, одноклассники, лаборатория касперского, госдума рф, белоруссия, киргизия, армения, технологии