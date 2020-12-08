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В России перенесли предустановку отечественного ПО на гаджеты на апрель
В России перенесли предустановку отечественного ПО на гаджеты на апрель
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:52
2020-12-08T14:52
россия
одноклассники
лаборатория касперского
госдума рф
белоруссия
киргизия
армения
технологии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Третье чтение запланировано на 9 декабря.Редакция первого чтения содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.Госдума во вторник поддержала поправку к законопроекту, которая переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. Поправка также допускает вместо российского предустановку на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года.Минцифры в конце ноября начало прием заявок на включение в перечень российского ПО, которое планируется к предустановке. После анализа поступивших заявок министерство сформировало перечень ПО, в который вошло около 30 приложений, рекомендованных к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", электронной почты и новостных агрегаторов - Mail.ru Group, антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО – "Мой офис", соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала госуслуг и платежной системы "Мир".
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россия, одноклассники, лаборатория касперского, госдума рф, белоруссия, киргизия, армения, технологии

В России перенесли предустановку отечественного ПО на гаджеты на апрель

14:52 08.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Третье чтение запланировано на 9 декабря.
Редакция первого чтения содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.
Школьники за компьютерами. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 15:26
Минпросвещения готовит нормативы для работы школьников с гаджетами
Госдума во вторник поддержала поправку к законопроекту, которая переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. Поправка также допускает вместо российского предустановку на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.
Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 16:33РИА Наука
Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2020 году
Минцифры в конце ноября начало прием заявок на включение в перечень российского ПО, которое планируется к предустановке. После анализа поступивших заявок министерство сформировало перечень ПО, в который вошло около 30 приложений, рекомендованных к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.
Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекса", электронной почты и новостных агрегаторов - Mail.ru Group, антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО – "Мой офис", соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала госуслуг и платежной системы "Мир".
 
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