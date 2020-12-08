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СК проверяет Фургала на причастность к мошенничеству на "Амурстали"
СК проверяет Фургала на причастность к мошенничеству на "Амурстали"
Следователи проверяют экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь",... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:22
2020-12-08T20:22
уголовное дело сергея фургала
скр
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
москва
комсомольск-на-амуре
хабаровск
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи проверяют экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь", рассказал зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов.Он напомнил, что по этому делу следственная группа центрального аппарата СКР в Комсомольске-на-Амуре задержала троих подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они арестованы судом.Он отметил, что расследование дела Фургала о двух убийствах и покушении на убийство находится в завершающей стадии и в ближайшее время следователи планируют предъявить ему и его соучастникам обвинение в окончательной редакции, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
https://ria.ru/20201126/furgal-1586425839.html
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уголовное дело сергея фургала, скр, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, комсомольск-на-амуре, хабаровск, происшествия

СК проверяет Фургала на причастность к мошенничеству на "Амурстали"

20:22 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи проверяют экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь", рассказал зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов.
Он напомнил, что по этому делу следственная группа центрального аппарата СКР в Комсомольске-на-Амуре задержала троих подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они арестованы судом.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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"Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого является супруга Сергея Фургала... Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на "Амурстали" проверяется следствием", - сказал Рассохов в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что расследование дела Фургала о двух убийствах и покушении на убийство находится в завершающей стадии и в ближайшее время следователи планируют предъявить ему и его соучастникам обвинение в окончательной редакции, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
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СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
 
Уголовное дело Сергея ФургалаСКРСИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинМоскваКомсомольск-на-АмуреХабаровскПроисшествия
 
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