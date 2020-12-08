https://ria.ru/20201208/furgal-1588294484.html

СК проверяет Фургала на причастность к мошенничеству на "Амурстали"

СК проверяет Фургала на причастность к мошенничеству на "Амурстали"

Следователи проверяют экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь",... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:22

2020-12-08T20:22

2020-12-08T20:22

уголовное дело сергея фургала

скр

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

москва

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи проверяют экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии "Амурсталь", рассказал зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов.Он напомнил, что по этому делу следственная группа центрального аппарата СКР в Комсомольске-на-Амуре задержала троих подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они арестованы судом.Он отметил, что расследование дела Фургала о двух убийствах и покушении на убийство находится в завершающей стадии и в ближайшее время следователи планируют предъявить ему и его соучастникам обвинение в окончательной редакции, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201126/furgal-1586425839.html

https://ria.ru/20201106/tomografiya-1583429572.html

москва

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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уголовное дело сергея фургала, скр, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, комсомольск-на-амуре, хабаровск, происшествия