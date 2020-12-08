https://ria.ru/20201208/fss-1588225844.html

Путин утвердил бюджет Фонда соцстрахования до 2023 года

Путин утвердил бюджет Фонда соцстрахования до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) на 2021-2023 годы, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:03

2020-12-08T15:03

2020-12-08T15:03

россия

фонд социального страхования рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) на 2021-2023 годы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам на уровне 815,663 миллиарда рублей, на 2022 год - 922,457 миллиарда, на 2023 год – 984,314 миллиарда, а расходы – 833,293 миллиарда, 863,085 миллиарда и 893,227 миллиарда соответственно.Таким образом, бюджет фонда на 2021 год сформирован с дефицитом 17,63 миллиарда рублей, а на 2022 и 2023 годы уже с профицитом - в 59,373 миллиарда и 91,087 миллиарда рублей соответственно. Ежегодное увеличение доходов бюджета ФСС в целом по отношению к предыдущему году обусловлено повышением прогнозируемого фонда заработной платы.В этот трехлетний период ФСС из федерального бюджета будут предоставляться межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий плательщиков. На 2021 год их объем определен в 95,932 миллиарда рублей, на 2022 год – 102,555 миллиарда, на 2023 год – 109,74 миллиарда рублей.Кроме того, фонду будет предоставлен межбюджетный трансферт из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который в 2021 году составит около 13,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 12,9 миллиарда, в 2023 году - 12,2 миллиарда рублей. Этот объем средств определен с учетом стоимости родового сертификата в 12 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588224424.html

https://ria.ru/20201208/pensiya-1588185087.html

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россия, фонд социального страхования рф, владимир путин, экономика