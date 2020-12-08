https://ria.ru/20201208/frantsisk-1588227418.html

Папа Франциск объявил о проведении специального Года святого Иосифа

Папа Франциск объявил о проведении специального Года святого Иосифа

Папа Римский Франциск объявил о проведении специального Года святого Иосифа, который начинается во вторник, когда Римско-католическая церковь отмечает праздник... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:07

2020-12-08T15:07

2020-12-08T15:07

религия и мировоззрение

папа римский

новости - религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_c9e8fd8a63e6be865ce735ca2adce2c9.jpg

ВАТИКАН, 8 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск объявил о проведении специального Года святого Иосифа, который начинается во вторник, когда Римско-католическая церковь отмечает праздник Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, и завершится 8 декабря 2021 года.Понтифик принял такое решение в связи со 150-летием подписания папой Римским Пием IX декрета, согласно которому св. Иосиф был объявлен покровителем Католической церкви. Об этом сообщается в особом декрете о предоставлении специальных индульгенций верующим по случаю Года св. Иосифа, который опубликовала во вторник Апостольская пенитенциария (один из трех трибуналов Святого престола).По этому случаю папа Франциск направил верующим апостольское послание Patris Corde ("Сердцем отца"), текст которого во вторник обнародовал Святой престол. В этом документе понтифик отметил особую роль Иосифа, обрученного мужа Богородицы, в евангельской истории. Он подчеркнул, что Иосиф любил Христа "сердцем отца" и обратил внимание на то, что авторы всех четырех Евангелий называют Иисуса "сыном Иосифа".Одновременно папа Франциск отметил, что ни один другой святой кроме самой Девы Марии не привлекал такого внимания его предшественников на Апостольском престоле. Так, папа Римский Пий IX провозгласил его покровителем Католической церкви, Пий XII признал его патроном трудящихся, а Иоанн Павел II назвал "хранителем Спасителя". Понтифик также напомнил, что в народе св. Иосифа считают "покровителем благой смерти".Папа Франциск также признался, что особо оценил величие фигуры св. Иосифа во время пандемии COVID-19. В этой связи он привел собственные слова, произнесенные 27 марта в ходе особого молебна в Ватикане в связи с охватившей мир пандемией коронавируса. Тогда понтифик подчеркнул роль многих простых людей, о которых обычно не рассказывают СМИ, но которые в нынешней ситуации совершают "решающие события нашей истории". В их числе он назвал врачей, медбратьев и медсестер, работников супермаркетов, уборщиков, сиделок, транспортников, правоохранителей, волонтеров, священнослужителей и монахинь."Все могут найти в св. Иосифе заступника, поддержку и наставника в моменты трудностей", - подчеркнул папа Римский в апостольском послании.

https://ria.ru/20201207/frantsisk-1588044982.html

https://ria.ru/20171031/1507867259.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан