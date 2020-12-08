https://ria.ru/20201208/fond-1588142147.html

РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют

РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют

Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив "Диалог", который участвует в поддержке Комитета гражданских инициатив,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:56

2020-12-08T08:56

2020-12-08T08:56

фонд развития гражданских инициатив "диалог"

счетная палата рф

евгений гонтмахер

алексей кудрин

рбк (медиагруппа)

комитет гражданских инициатив

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив "Диалог", который участвует в поддержке Комитета гражданских инициатив, перестанет существовать в прежнем виде после Нового года, сообщает РБК со ссылкой на три близких к организации источника. Фонд, как говорится на его сайте, занимается "научно-исследовательской, информационно-аналитической и консультативной работой".В пресс-службе Комитета гражданских инициатив (КГИ) пояснили, что в скором времени "Диалог" реорганизуют. Однако, два успешных проекта, запущенные фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия "Гражданская инициатива" — продолжат свою работу. По словам пресс-службы, не предвидится и изменений в работе КГИ.Часть работников фонда могут уйти в другие НКО, основанные главой Счетной палаты. Однако, источники РБК сообщили, что есть разговоры и о расформировании КГИ."Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, из КГИ ушел экономист Евгений Гонтмахер, а он вел около трети всех проектов комитета", — цитирует издание источник.Общероссийский гражданский форум, как отмечает РБК, продолжит работу.

https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585462265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития гражданских инициатив "диалог", счетная палата рф, евгений гонтмахер, алексей кудрин, рбк (медиагруппа), комитет гражданских инициатив, общество