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РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив "Диалог", который участвует в поддержке Комитета гражданских инициатив,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:56
2020-12-08T08:56
фонд развития гражданских инициатив "диалог"
счетная палата рф
евгений гонтмахер
алексей кудрин
рбк (медиагруппа)
комитет гражданских инициатив
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив "Диалог", который участвует в поддержке Комитета гражданских инициатив, перестанет существовать в прежнем виде после Нового года, сообщает РБК со ссылкой на три близких к организации источника. Фонд, как говорится на его сайте, занимается "научно-исследовательской, информационно-аналитической и консультативной работой".В пресс-службе Комитета гражданских инициатив (КГИ) пояснили, что в скором времени "Диалог" реорганизуют. Однако, два успешных проекта, запущенные фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия "Гражданская инициатива" — продолжат свою работу. По словам пресс-службы, не предвидится и изменений в работе КГИ.Часть работников фонда могут уйти в другие НКО, основанные главой Счетной палаты. Однако, источники РБК сообщили, что есть разговоры и о расформировании КГИ."Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, из КГИ ушел экономист Евгений Гонтмахер, а он вел около трети всех проектов комитета", — цитирует издание источник.Общероссийский гражданский форум, как отмечает РБК, продолжит работу.
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фонд развития гражданских инициатив "диалог", счетная палата рф, евгений гонтмахер, алексей кудрин, рбк (медиагруппа), комитет гражданских инициатив, общество

РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют

08:56 08.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив "Диалог", который участвует в поддержке Комитета гражданских инициатив, перестанет существовать в прежнем виде после Нового года, сообщает РБК со ссылкой на три близких к организации источника.
Фонд, как говорится на его сайте, занимается "научно-исследовательской, информационно-аналитической и консультативной работой".
В пресс-службе Комитета гражданских инициатив (КГИ) пояснили, что в скором времени "Диалог" реорганизуют. Однако, два успешных проекта, запущенные фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия "Гражданская инициатива" — продолжат свою работу. По словам пресс-службы, не предвидится и изменений в работе КГИ.
Часть работников фонда могут уйти в другие НКО, основанные главой Счетной палаты. Однако, источники РБК сообщили, что есть разговоры и о расформировании КГИ.
"Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, из КГИ ушел экономист Евгений Гонтмахер, а он вел около трети всех проектов комитета", — цитирует издание источник.
Общероссийский гражданский форум, как отмечает РБК, продолжит работу.
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Фонд развития гражданских инициатив "Диалог"Счетная палата РФЕвгений ГонтмахерАлексей КудринРБК (медиагруппа)Комитет гражданских инициативОбщество
 
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