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"Коммунисты России" предложили создать эмодзи с флагом СССР
"Коммунисты России" предложили создать эмодзи с флагом СССР
Партия "Коммунисты России" предлагает создать в соцсетях значок эмодзи с флагом СССР, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:40
2020-12-08T11:40
коммунисты россии
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ссср
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает создать в соцсетях значок эмодзи с флагом СССР, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин."Во всех крупных соцсетях и приложениях есть смайлики, изображающие флаги самых разных и экзотических стран. Но почему-то нет символа страны, в которой родились десятки миллионов людей и по которой ностальгирует большая часть общества - Советского Союза, СССР. Из-за этой исторической несправедливости граждане, имеющие советские симпатии, оказываются ущемлены в правах, поскольку не имеют возможности обмениваться с родными и близкими теми смайликами, которые бы отвечали их взглядам на жизнь", - сказал РИА Новости Сурайкин.В связи с этим, по его словам, партия подготовила и разослала официальное обращение к руководству различных социальных сетей с просьбой ввести флаг Советского Союза в перечень значков эмодзи.Также он отметил, что профили Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева тоже должны быть доступны в перечне бесплатных изображений - как часть общенационального достояния.
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коммунисты россии, владимир ленин (владимир ульянов), леонид брежнев, иосиф сталин (джугашвили), ссср, общество

"Коммунисты России" предложили создать эмодзи с флагом СССР

11:40 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинФлаг СССР
Флаг СССР - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает создать в соцсетях значок эмодзи с флагом СССР, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Во всех крупных соцсетях и приложениях есть смайлики, изображающие флаги самых разных и экзотических стран. Но почему-то нет символа страны, в которой родились десятки миллионов людей и по которой ностальгирует большая часть общества - Советского Союза, СССР. Из-за этой исторической несправедливости граждане, имеющие советские симпатии, оказываются ущемлены в правах, поскольку не имеют возможности обмениваться с родными и близкими теми смайликами, которые бы отвечали их взглядам на жизнь", - сказал РИА Новости Сурайкин.
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В связи с этим, по его словам, партия подготовила и разослала официальное обращение к руководству различных социальных сетей с просьбой ввести флаг Советского Союза в перечень значков эмодзи.
"Никаких затрат такое решение не потребует, но при этом позволит существенно повысить уровень комфорта и счастья десятков миллионов пользователей", - добавил Сурайкин.
Также он отметил, что профили Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева тоже должны быть доступны в перечне бесплатных изображений - как часть общенационального достояния.
 
Коммунисты РоссииВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Леонид БрежневИосиф Сталин (Джугашвили)СССРОбщество
 
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