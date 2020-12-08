https://ria.ru/20201208/flag-1588171436.html

"Коммунисты России" предложили создать эмодзи с флагом СССР

"Коммунисты России" предложили создать эмодзи с флагом СССР

Партия "Коммунисты России" предлагает создать в соцсетях значок эмодзи с флагом СССР, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:40

2020-12-08T11:40

2020-12-08T11:40

коммунисты россии

владимир ленин (владимир ульянов)

леонид брежнев

иосиф сталин (джугашвили)

ссср

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает создать в соцсетях значок эмодзи с флагом СССР, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин."Во всех крупных соцсетях и приложениях есть смайлики, изображающие флаги самых разных и экзотических стран. Но почему-то нет символа страны, в которой родились десятки миллионов людей и по которой ностальгирует большая часть общества - Советского Союза, СССР. Из-за этой исторической несправедливости граждане, имеющие советские симпатии, оказываются ущемлены в правах, поскольку не имеют возможности обмениваться с родными и близкими теми смайликами, которые бы отвечали их взглядам на жизнь", - сказал РИА Новости Сурайкин.В связи с этим, по его словам, партия подготовила и разослала официальное обращение к руководству различных социальных сетей с просьбой ввести флаг Советского Союза в перечень значков эмодзи.Также он отметил, что профили Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева тоже должны быть доступны в перечне бесплатных изображений - как часть общенационального достояния.

https://ria.ru/20201011/emodzi-1577974149.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, владимир ленин (владимир ульянов), леонид брежнев, иосиф сталин (джугашвили), ссср, общество