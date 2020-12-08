https://ria.ru/20201208/fizik-1588299892.html
В Иране заявили о задержании лиц, связанных с убийством ученого
В Иране заявили о задержании лиц, связанных с убийством ученого
Спецслужбы установили и задержали несколько человек, причастных к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил помощник... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:58
2020-12-08T20:58
2020-12-08T21:44
мохсен фахризаде
хосейн амир абдоллахиан
убийство иранского физика-ядерщика
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 8 дек — РИА Новости. Спецслужбы установили и задержали несколько человек, причастных к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил помощник председателя парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире телеканала Al-Alam.Абдоллахиан не сообщил никаких подробностей, уточнив, что информацию по делу могут раскрыть службы безопасности.Он также возложил ответственность за убийство на Израиль, подчеркнув, что тот "сыграл свою роль" этом вопросе. При этом чиновник предположил, что в покушении могли поучаствовать "американские или другие спецслужбы".По словам Абдоллахиана, в прошлом Израиль для подобных целей использовал возможности других зарубежных разведок и привлекал не своих "исполнителей".Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом с фокусированием на Фахризаде.
https://ria.ru/20201206/fizik-1587911303.html
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мохсен фахризаде, хосейн амир абдоллахиан, убийство иранского физика-ядерщика, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 8 дек — РИА Новости.
Спецслужбы установили и задержали несколько человек, причастных к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде
, сообщил помощник председателя парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан
в эфире телеканала Al-Alam
.
"Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия", — добавил он.
Абдоллахиан не сообщил никаких подробностей, уточнив, что информацию по делу могут раскрыть службы безопасности.
Он также возложил ответственность за убийство на Израиль, подчеркнув, что тот "сыграл свою роль" этом вопросе. При этом чиновник предположил, что в покушении могли поучаствовать "американские или другие спецслужбы".
По словам Абдоллахиана, в прошлом Израиль для подобных целей использовал возможности других зарубежных разведок и привлекал не своих "исполнителей".
Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.
По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом с фокусированием на Фахризаде.