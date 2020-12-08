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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201208/erevan-1588177676.html
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:07
2020-12-08T12:55
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.Часть участников акции гражданского неповиновения дошли до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Полиция задержала несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.
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москва
азербайджан
армения
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Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро
Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире

В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы

12:07 08.12.2020 (обновлено: 12:55 08.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Часть участников акции гражданского неповиновения дошли до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Полиция задержала несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияБеспорядки в ЕреванеЕреванВ мире
 
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