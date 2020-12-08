https://ria.ru/20201208/erevan-1588177676.html

В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы

В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы

Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:07

2020-12-08T12:07

2020-12-08T12:55

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.Часть участников акции гражданского неповиновения дошли до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Полиция задержала несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.

https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html

москва

азербайджан

армения

ереван

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Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места. 2020-12-08T12:07 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире