https://ria.ru/20201208/erevan-1588177676.html
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:07
2020-12-08T12:07
2020-12-08T12:55
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.Часть участников акции гражданского неповиновения дошли до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Полиция задержала несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.
https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html
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Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро
Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места.
2020-12-08T12:07
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире