https://ria.ru/20201208/el-1588139283.html

Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей

Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей

Заготовка новогодних елей приносит государству доход в размере шести миллионов рублей в год, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:15

2020-12-08T08:15

2020-12-08T08:15

городское хозяйство москвы

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

турция

япония

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заготовка новогодних елей приносит государству доход в размере шести миллионов рублей в год, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру Рослесхоза).Как уточняет ведомство, вырубка новогодних елок не вредит лесу. По правилам их заготавливают на специальных плантациях, где елки выращивают специально для этой цели."Небольшое количество новогодних красавиц заготавливают на лесных участках, подлежащих расчистке. Иногда для этих целей используют вершинную часть заготовленных в рамках рубок по договорам аренды или купли-продажи лесных насаждений. Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок", - говорится в сообщении.Как поясняют в Рослесинфорге, заготовкой елей для новогоднего праздника занимаются в основном представители малого и среднего бизнеса.По данным Рослесинфорга запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/elka-1587707651.html

турция

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), турция, япония