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Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
Заготовка новогодних елей приносит государству доход в размере шести миллионов рублей в год, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:15
2020-12-08T08:15
городское хозяйство москвы
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
турция
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заготовка новогодних елей приносит государству доход в размере шести миллионов рублей в год, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру Рослесхоза).Как уточняет ведомство, вырубка новогодних елок не вредит лесу. По правилам их заготавливают на специальных плантациях, где елки выращивают специально для этой цели."Небольшое количество новогодних красавиц заготавливают на лесных участках, подлежащих расчистке. Иногда для этих целей используют вершинную часть заготовленных в рамках рубок по договорам аренды или купли-продажи лесных насаждений. Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок", - говорится в сообщении.Как поясняют в Рослесинфорге, заготовкой елей для новогоднего праздника занимаются в основном представители малого и среднего бизнеса.По данным Рослесинфорга запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.
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городское хозяйство москвы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), турция, япония

Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей

08:15 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаготовка елей к Новому году
Заготовка елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заготовка новогодних елей приносит государству доход в размере шести миллионов рублей в год, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру Рослесхоза).
"Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 миллионов рублей. Отечественные елки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые "рождественские деревья свежие" из России в 2019 году отправлялись в Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Украину", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, вырубка новогодних елок не вредит лесу. По правилам их заготавливают на специальных плантациях, где елки выращивают специально для этой цели.
"Небольшое количество новогодних красавиц заготавливают на лесных участках, подлежащих расчистке. Иногда для этих целей используют вершинную часть заготовленных в рамках рубок по договорам аренды или купли-продажи лесных насаждений. Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок", - говорится в сообщении.
Жители города на одном из елочных базаров около станции метро Пушкинская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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С елкой в транспорт. В Подмосковье уточнили правила провоза деревьев
Как поясняют в Рослесинфорге, заготовкой елей для новогоднего праздника занимаются в основном представители малого и среднего бизнеса.
"Но символ Нового года можно срубить и самостоятельно. Для этого нужно оформить необходимые документы на заготовку ели для собственных нужд к новогоднему празднику в ближайшем лесничестве", - говорится в сообщении.
По данным Рослесинфорга запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.
 
Городское хозяйство МосквыФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)ТурцияЯпония
 
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