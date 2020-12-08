Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заготовка новогодних елей приносит государству доход в размере шести миллионов рублей в год, говорится в сообщении Рослесинфорга (входит в структуру Рослесхоза).
"Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 миллионов рублей. Отечественные елки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые "рождественские деревья свежие" из России в 2019 году отправлялись в Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Украину", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, вырубка новогодних елок не вредит лесу. По правилам их заготавливают на специальных плантациях, где елки выращивают специально для этой цели.
"Небольшое количество новогодних красавиц заготавливают на лесных участках, подлежащих расчистке. Иногда для этих целей используют вершинную часть заготовленных в рамках рубок по договорам аренды или купли-продажи лесных насаждений. Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок", - говорится в сообщении.
Как поясняют в Рослесинфорге, заготовкой елей для новогоднего праздника занимаются в основном представители малого и среднего бизнеса.
"Но символ Нового года можно срубить и самостоятельно. Для этого нужно оформить необходимые документы на заготовку ели для собственных нужд к новогоднему празднику в ближайшем лесничестве", - говорится в сообщении.