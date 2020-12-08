https://ria.ru/20201208/eksport-1588167673.html

Экспорт продукции АПК Липецкой область вырос на 41 процент

Экспорт продукции АПК Липецкой область вырос на 41 процент

Липецкая область экспортировала продукции агропромышленного комплекса (АПК) в текущем году на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:25

2020-12-08T11:25

2020-12-08T11:25

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Липецкая область экспортировала продукции агропромышленного комплекса (АПК) в текущем году на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, тенденция к увеличению объемов экспорта продукции АПК в регионе сохраняется. Как уточнил губернатор, установленный федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" для Липецкой области годовой показатель уже перевыполнен на 70%. В целом за последние пять лет объемные показатели экспорта продукции АПК Липецкой области увеличились более чем в пять раз – с 91 миллиона долларов в 2015 году до ожидаемых 500 миллионов долларов к концу 2020 года. Продукция регионального АПК экспортируется более чем в 70 стран мира."С начала года за рубеж отправлены около 1,4 миллиона тонн продукции липецких аграриев на общую сумму около 470 миллионов долларов. Экспорт продукции липецкого АПК развивается динамично. Нам удалось достичь больших успехов по многим направлениям", - отметил Артамонов.Наметилась тенденция увеличения отправки на экспорт не сырья - зерновых, семян масличных культур, - а продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, экспорт подсолнечного, рапсового масла и жмыхов масличных культур в этом году вырос на 87% к аналогичному периоду 2019 года и в стоимостном выражении составил 136 миллионов долларов.Объем экспорта сахара, табака, воды и пива, свекловичного жома, детского питания увеличился на 54% и достиг 134,5 миллионов долларов. На 63%, а в стоимостном выражении 115 миллионов долларов в 2020 году против 70,4 миллионов долларов годом ранее, вырос экспорт семян масличных культур, продукции животного происхождения, дрожжей, соков, пшеничных отрубей.По экспорту продукции масложировой отрасли, дрожжей, замороженного картофеля и соков Липецкая область, по словам Артамонова входит сегодня в десятку регионов – лидеров.

https://ria.ru/20201203/lipetsk-1587534580.html

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игорь артамонов