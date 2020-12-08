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В Кремле дали прогноз по ситуации в экономике в 2021 году
В Кремле дали прогноз по ситуации в экономике в 2021 году
Падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в этом, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:20
2020-12-08T13:29
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в этом, заявил Дмитрий Песков.Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать прогноз рейтингового агентства НКР. Согласно ему расходы России на борьбу с пандемией коронавируса и вызванного ею кризиса в 2020 году отставали от ведущих стран, а планы на 2021-2023 годы также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госзатраты. Аналитики сообщили, что расходы федерального бюджета будут "чрезвычайно консервативными".По их мнению, фактический переход к бюджетной консолидации в следующем году может привести к затягиванию процесса восстановления экономики, а темпы развития окажутся ниже ожидаемых властями. Песков подчеркнул, что прогнозы правительства — другие. Как отмечало ранее Министерство экономического развития, валовой внутренний продукт в 2020-м снизится на 3,9%, а в 2021-м рост составит 3,3%.
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дмитрий песков, экономика

В Кремле дали прогноз по ситуации в экономике в 2021 году

12:20 08.12.2020 (обновлено: 13:29 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора во время рейда по проверке санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии
Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора во время рейда по проверке санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в этом, заявил Дмитрий Песков.

"Мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать прогноз рейтингового агентства НКР. Согласно ему расходы России на борьбу с пандемией коронавируса и вызванного ею кризиса в 2020 году отставали от ведущих стран, а планы на 2021-2023 годы также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госзатраты. Аналитики сообщили, что расходы федерального бюджета будут "чрезвычайно консервативными".
По их мнению, фактический переход к бюджетной консолидации в следующем году может привести к затягиванию процесса восстановления экономики, а темпы развития окажутся ниже ожидаемых властями.
Песков подчеркнул, что прогнозы правительства — другие. Как отмечало ранее Министерство экономического развития, валовой внутренний продукт в 2020-м снизится на 3,9%, а в 2021-м рост составит 3,3%.
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