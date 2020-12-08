https://ria.ru/20201208/ekonomika-1588180713.html

В Кремле дали прогноз по ситуации в экономике в 2021 году

В Кремле дали прогноз по ситуации в экономике в 2021 году

Падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в этом, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:20

2020-12-08T12:20

2020-12-08T13:29

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581584708_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_19ddacc14378c5b26be29b1a09393f20.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Падение российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в этом, заявил Дмитрий Песков.Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать прогноз рейтингового агентства НКР. Согласно ему расходы России на борьбу с пандемией коронавируса и вызванного ею кризиса в 2020 году отставали от ведущих стран, а планы на 2021-2023 годы также не предполагают масштабной поддержки экономического роста через госзатраты. Аналитики сообщили, что расходы федерального бюджета будут "чрезвычайно консервативными".По их мнению, фактический переход к бюджетной консолидации в следующем году может привести к затягиванию процесса восстановления экономики, а темпы развития окажутся ниже ожидаемых властями. Песков подчеркнул, что прогнозы правительства — другие. Как отмечало ранее Министерство экономического развития, валовой внутренний продукт в 2020-м снизится на 3,9%, а в 2021-м рост составит 3,3%.

https://ria.ru/20201120/ates-1585567000.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, экономика