https://ria.ru/20201208/egorova-1588227784.html

Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы

Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы

Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:10

2020-12-08T15:10

2020-12-08T15:20

россия

ольга егорова

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во вторник.Ранее в СМИ появилась информация, что Егорова назначена советником мэра Москвы по взаимодействию с судами.

https://ria.ru/20200608/1572643782.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга егорова, сергей собянин, москва