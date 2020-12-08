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Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы
Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы
Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:10
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россия
ольга егорова
сергей собянин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во вторник.Ранее в СМИ появилась информация, что Егорова назначена советником мэра Москвы по взаимодействию с судами.
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россия, ольга егорова, сергей собянин, москва

Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы

15:10 08.12.2020 (обновлено: 15:20 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей КузнецовПредседатель Московского городского суда Ольга Егорова
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во вторник.
Ранее в СМИ появилась информация, что Егорова назначена советником мэра Москвы по взаимодействию с судами.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня, 17:48
Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты

"Назначение подтверждаем", - сообщили в пресс-службе.

 
РоссияОльга ЕгороваСергей СобянинМосква
 
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