https://ria.ru/20201208/egorova-1588227784.html
Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы
Экс-председатель Мосгорсуда Егорова стала советником мэра Москвы
Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:10
2020-12-08T15:10
2020-12-08T15:20
россия
ольга егорова
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577095956_0:5:3104:1750_1920x0_80_0_0_3bb8f4225aa5a309344bea6074df1b91.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Экс-председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра во вторник.Ранее в СМИ появилась информация, что Егорова назначена советником мэра Москвы по взаимодействию с судами.
https://ria.ru/20200608/1572643782.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577095956_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_9701d16e1a7dc5ef468072902cc8cb5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга егорова, сергей собянин, москва