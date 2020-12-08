https://ria.ru/20201208/drozh-i-obmoroki-zagadochnaya-bolezn-v-indii-1588278386.html
Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
2020-12-08T18:35
2020-12-08T18:35
2020-12-08T18:35
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Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
2020-12-08T18:35
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Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
2020-12-08T18:35
true
PT1M04S
Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.