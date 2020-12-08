Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии

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Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.