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Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
2020-12-08T18:35
2020-12-08T18:35
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
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видео, индия, видео
Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии
Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
2020-12-08T18:35
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Дрожь и обмороки: загадочная болезнь в Индии

18:35 08.12.2020
 
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Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.
 
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