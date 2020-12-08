https://ria.ru/20201208/drova-1588231927.html

Выполнено 25 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей на изоляции

Выполнено 25 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей на изоляции

Городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:31

2020-12-08T15:31

2020-12-08T15:31

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. С сентября выполнено 25 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - отметил Бирюков.По его словам, ежедневно выполняется 350-400 заявок. Бирюков также напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.

https://ria.ru/20201125/drova-1586244292.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва