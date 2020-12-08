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Выполнено 25 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей на изоляции
Выполнено 25 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей на изоляции
Городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:31
2020-12-08T15:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. С сентября выполнено 25 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - отметил Бирюков.По его словам, ежедневно выполняется 350-400 заявок. Бирюков также напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Выполнено 25 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей на изоляции

15:31 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Тобольск
Города России. Тобольск - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. С сентября выполнено 25 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - отметил Бирюков.
По его словам, ежедневно выполняется 350-400 заявок. Бирюков также напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 13:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Около 20 тысяч доставок дров на дачи выполнено в Москве за три месяца
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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