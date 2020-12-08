https://ria.ru/20201208/donbass-1588258032.html

В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса

В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса

Намерение Киева продлить действие закона об особом статусе Донбасса является попыткой создать видимость выполнения минских соглашений, считает председатель... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:19

2020-12-08T17:19

2020-12-08T17:19

владимир бидёвка

верховная рада украины

совет безопасности оон

франция

париж

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Намерение Киева продлить действие закона об особом статусе Донбасса является попыткой создать видимость выполнения минских соглашений, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.Ранее депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2"."Киев из года в год продлевает закон об особом статусе Донбасса, чтобы показать хоть какую-то видимость выполнения минских договорённостей перед западными партнёрами. На деле же Украиной не сделано ни единого шага для урегулирования конфликта, более того, мы видим откровенный саботаж мирных инициатив", - написал Бидёвка у себя в Telegram-канале.По его словам, Киев до сих пор не выполнил ни одного пункта Комплекса мер по урегулированию в Донбассе, а все заявления украинских политиков "остаются откровенным враньём"."Но наша позиция неизменна – мы настаиваем на безоговорочной необходимости выполнения именно минского плана, одобренного Совбезом ООН, и именно в том порядке, какой был закреплён в данном документе. Иных путей мирного решения конфликта нет", - добавил Бидёвка.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20201207/tupik-1588086504.html

https://ria.ru/20201207/kravchuk-1588078347.html

франция

париж

украина

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владимир бидёвка, верховная рада украины, совет безопасности оон, франция, париж, украина, в мире