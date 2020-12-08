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Додон одобрил решение парламента о сокращении полномочий президента
Додон одобрил решение парламента о сокращении полномочий президента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во вторник одобрил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из-под подчинения главе государства,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:58
2020-12-08T18:01
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон во вторник одобрил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из-под подчинения главе государства, сообщила пресс-секретарь администрации президента Кармена Стерпу.Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу, партия Санду опротестовала это решение в Конституционном суде. КС Молдавии в понедельник приостановил вступление этого решения в силу, пока не будет вынесено решение относительно его законности."Президент Молдавии одобрил решение парламента относительно Службы информации и безопасности", - сказала журналистам Стерпу.Соответствующий указ был опубликован в официальном мониторе – государственном печатном органе, который сообщает обо всех законодательных изменениях в Молдавии.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон одобрил решение парламента о сокращении полномочий президента

17:58 08.12.2020 (обновлено: 18:01 08.12.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон во вторник одобрил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из-под подчинения главе государства, сообщила пресс-секретарь администрации президента Кармена Стерпу.
Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу, партия Санду опротестовала это решение в Конституционном суде. КС Молдавии в понедельник приостановил вступление этого решения в силу, пока не будет вынесено решение относительно его законности.
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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"Президент Молдавии одобрил решение парламента относительно Службы информации и безопасности", - сказала журналистам Стерпу.
Соответствующий указ был опубликован в официальном мониторе – государственном печатном органе, который сообщает обо всех законодательных изменениях в Молдавии.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
Участники антиправительственной акции, требующие проведения досрочных выборов парламента и отставки кабмина, у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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