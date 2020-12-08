https://ria.ru/20201208/dodon-1588270320.html

Додон одобрил решение парламента о сокращении полномочий президента

Додон одобрил решение парламента о сокращении полномочий президента

Действующий президент Молдавии Игорь Додон во вторник одобрил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из-под подчинения главе государства,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:58

2020-12-08T17:58

2020-12-08T18:01

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон во вторник одобрил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из-под подчинения главе государства, сообщила пресс-секретарь администрации президента Кармена Стерпу.Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. Несмотря на это парламент утвердил соответствующую законодательную инициативу, партия Санду опротестовала это решение в Конституционном суде. КС Молдавии в понедельник приостановил вступление этого решения в силу, пока не будет вынесено решение относительно его законности."Президент Молдавии одобрил решение парламента относительно Службы информации и безопасности", - сказала журналистам Стерпу.Соответствующий указ был опубликован в официальном мониторе – государственном печатном органе, который сообщает обо всех законодательных изменениях в Молдавии.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

https://ria.ru/20201208/moldaviya-1588091816.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире