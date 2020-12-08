https://ria.ru/20201208/dobrovoltsy-1588174100.html

Опубликованы правила для добровольцев, испытывающих "ЭпиВакКорону"

Опубликованы правила для добровольцев, испытывающих "ЭпиВакКорону"

Добровольцы, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", в течение 42 дней должны отказаться от посещения общественных мест, строго соблюдать масочный режим и... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:53

2020-12-08T11:53

2020-12-08T11:53

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Добровольцы, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", в течение 42 дней должны отказаться от посещения общественных мест, строго соблюдать масочный режим и ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, следует из памятки для добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины.Полноценный иммунный ответ на введение вакцины "ЭпиВакКорона" будет формироваться в течение всего срока исследования, подчеркивается в памятке.Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной и характеризуется высокой степенью безопасности, отмечается в документе.Ранее сообщалось, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привиты уже 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество