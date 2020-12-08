Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/dobrovoltsy-1588174100.html
Опубликованы правила для добровольцев, испытывающих "ЭпиВакКорону"
Опубликованы правила для добровольцев, испытывающих "ЭпиВакКорону"
Добровольцы, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", в течение 42 дней должны отказаться от посещения общественных мест, строго соблюдать масочный режим и... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:53
2020-12-08T11:53
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_d5920f05d0bb75b8a3ff3ad336f06ca6.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Добровольцы, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", в течение 42 дней должны отказаться от посещения общественных мест, строго соблюдать масочный режим и ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, следует из памятки для добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины.Полноценный иммунный ответ на введение вакцины "ЭпиВакКорона" будет формироваться в течение всего срока исследования, подчеркивается в памятке.Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной и характеризуется высокой степенью безопасности, отмечается в документе.Ранее сообщалось, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привиты уже 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588147468_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_ad515f593302d10e6bbce29842e539f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Опубликованы правила для добровольцев, испытывающих "ЭпиВакКорону"

11:53 08.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Добровольцы, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", в течение 42 дней должны отказаться от посещения общественных мест, строго соблюдать масочный режим и ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, следует из памятки для добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины.

"В течение 42 дней после вакцинации следует придерживаться следующих правил: воздержаться от посещения общественных мест; строго соблюдать масочный режим и режим гигиены; минимизировать контакты с окружающими; соблюдать социальную дистанцию; ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему", - говорится в памятке, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины "ЭпиВакКорона" будет формироваться в течение всего срока исследования, подчеркивается в памятке.
Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной и характеризуется высокой степенью безопасности, отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привиты уже 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03ЕР предложила запретить снижать МРОТ ни при как обстоятельствах
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
16:38Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
16:36Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
16:35Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
16:35РФПИ заявил о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине
16:34С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
16:33В Черногории ужесточат ограничения из-за коронавируса
Лента новостейМолния