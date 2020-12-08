Опубликованы правила для добровольцев, испытывающих "ЭпиВакКорону"
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Добровольцы, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", в течение 42 дней должны отказаться от посещения общественных мест, строго соблюдать масочный режим и ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, следует из памятки для добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях вакцины.
"В течение 42 дней после вакцинации следует придерживаться следующих правил: воздержаться от посещения общественных мест; строго соблюдать масочный режим и режим гигиены; минимизировать контакты с окружающими; соблюдать социальную дистанцию; ограничить потребление алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему", - говорится в памятке, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Полноценный иммунный ответ на введение вакцины "ЭпиВакКорона" будет формироваться в течение всего срока исследования, подчеркивается в памятке.
Вакцина "ЭпиВакКорона" является пептидной и характеризуется высокой степенью безопасности, отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привиты уже 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.
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