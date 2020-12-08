https://ria.ru/20201208/deputaty-1588183365.html

Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:28

2020-12-08T12:28

2020-12-08T12:55

госдума рф

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15 депутатов парламента, всего переболели 144 депутата.Он отметил, что сейчас, по сравнению с прошлыми месяцами, на больничной койке "находится минимальное количество депутатов"."Но это не значит, что нужно игнорировать требования", - заметил Володин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201207/komarovskiy-1588093028.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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