https://ria.ru/20201208/deputaty-1588183365.html
Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:28
2020-12-08T12:28
2020-12-08T12:55
госдума рф
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15 депутатов парламента, всего переболели 144 депутата.Он отметил, что сейчас, по сравнению с прошлыми месяцами, на больничной койке "находится минимальное количество депутатов"."Но это не значит, что нужно игнорировать требования", - заметил Володин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201207/komarovskiy-1588093028.html
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госдума рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав володин, политика