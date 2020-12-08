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https://ria.ru/20201208/deputaty-1588183365.html
Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:28
2020-12-08T12:55
госдума рф
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15 депутатов парламента, всего переболели 144 депутата.Он отметил, что сейчас, по сравнению с прошлыми месяцами, на больничной койке "находится минимальное количество депутатов"."Но это не значит, что нужно игнорировать требования", - заметил Володин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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госдума рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вячеслав володин, политика

Володин рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19

12:28 08.12.2020 (обновлено: 12:55 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник сообщил, что на сегодняшний день "на больничной койке" с диагнозом коронавирус находятся 15 депутатов парламента, всего переболели 144 депутата.
"На сегодняшний день у нас на больничной койке 15 депутатов, а всего переболело и у которых есть антитела по итогам экспресс-анализов – 144 депутата, 30 процентов депутатского корпуса переболели ковидом", - сказал Володин.
Он отметил, что сейчас, по сравнению с прошлыми месяцами, на больничной койке "находится минимальное количество депутатов".
"Но это не значит, что нужно игнорировать требования", - заметил Володин.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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