https://ria.ru/20201208/deportatsiya-1588288498.html

Россиянку депортируют из Белоруссии за комментарии о силовиках в соцсети

Россиянку депортируют из Белоруссии за комментарии о силовиках в соцсети

Гражданку России ожидает высылка из Белоруссии из-за размещения в соцсети видеороликов с негативными комментариями о правоохранителях, сообщили во вторник в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:41

2020-12-08T19:41

2020-12-08T19:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

telegram (приложение)

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Гражданку России ожидает высылка из Белоруссии из-за размещения в соцсети видеороликов с негативными комментариями о правоохранителях, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики."Сотрудниками управления по Минску ГУСБ (главного управления собственной безопасности – ред.) МВД Республики Беларусь установлена личность пользователя одной из социальных сетей, размещавшего на своей странице фотоизображения и видеоролики с участием сотрудников милиции, дополняя их комментариями, выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям. Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.Как отметили в ведомстве, во время разбирательства выяснилось, что, имея регистрацию на временное пребывание, девушка "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую позицию". "Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов", - рассказали в МВД.В пресс-службе уточнили, что россиянка привлечена к ответственности по статье "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" и помещена в центр изоляции правонарушителей, а после отбытия административного ареста ее ожидает высылка из страны. "Со слов самой задержанной, она хотела остаться в Беларуси для постоянного проживания, продолжить работать и создать семью", - добавили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579025571.html

https://ria.ru/20201105/rozysk-1583116945.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, россия, telegram (приложение), александр лукашенко, белоруссия, в мире