https://ria.ru/20201208/den-1588245397.html

В Орловской области 31 декабря станет выходным днем

В Орловской области 31 декабря станет выходным днем

Власти Орловской области намерены сделать нерабочим днем 31 декабря, перенеся выходной день с субботы 26 декабря, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:31

2020-12-08T16:31

2020-12-08T16:31

новый год

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

орловская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588220673_0:233:3042:1944_1920x0_80_0_0_8152b7df8d178718b06311d5a7fc23f1.jpg

БРЯНСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Орловской области намерены сделать нерабочим днем 31 декабря, перенеся выходной день с субботы 26 декабря, сообщает региональное правительство.Ранее Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документ предполагал определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.При этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем.

https://ria.ru/20201208/retsepty-1588236219.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, орловская область, общество