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В Орловской области 31 декабря станет выходным днем
В Орловской области 31 декабря станет выходным днем
Власти Орловской области намерены сделать нерабочим днем 31 декабря, перенеся выходной день с субботы 26 декабря, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:31
2020-12-08T16:31
новый год
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
орловская область
общество
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БРЯНСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Орловской области намерены сделать нерабочим днем 31 декабря, перенеся выходной день с субботы 26 декабря, сообщает региональное правительство.Ранее Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документ предполагал определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.При этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем.
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новый год, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, орловская область, общество

В Орловской области 31 декабря станет выходным днем

16:31 08.12.2020
 
© Depositphotos / inarik Украшение комнаты к Рождеству
Украшение комнаты к Рождеству - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / inarik
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БРЯНСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Орловской области намерены сделать нерабочим днем 31 декабря, перенеся выходной день с субботы 26 декабря, сообщает региональное правительство.
"У региональной власти нет полномочий по отмене рабочего дня, которым является в этом году 31 декабря. Однако мы можем перенести этот рабочий день на другой, например, на субботу, 26 декабря, тем самым компенсировать 31-е число", - приводятся слова главы региона Андрея Клычкова.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
16:04
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Ранее Госдума отклонила похожий законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным. Документ предполагал определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом отмечалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.
При этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем.
 
Новый годМихаил МишустинЛДПРГосдума РФОрловская областьОбщество
 
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