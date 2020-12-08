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https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html
Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту
Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту
Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:53
2020-12-08T16:59
шоубиз
кадетство (сериал)
кирилл емельянов
соцсети
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира.На кадрах видно, как мужчина препирается с двумя сотрудниками полиции, остальные пассажиры смеются. Сам Емельянов забеспокоился, что из-за инцидента опоздает на пересадку.По данным Пятого канала, конфликт на борту самолета произошел из-за отказа мужчины надеть маску. Также сообщается, что дебошир, возможно, был пьян.
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кадетство (сериал), кирилл емельянов, соцсети, происшествия

Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту

16:53 08.12.2020 (обновлено: 16:59 08.12.2020)
 
© @otec_kirill/InstagramКадр видео, опубликованного Кириллом Емельяновым
Кадр видео, опубликованного Кириллом Емельяновым - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© @otec_kirill/Instagram
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира.
На кадрах видно, как мужчина препирается с двумя сотрудниками полиции, остальные пассажиры смеются. Сам Емельянов забеспокоился, что из-за инцидента опоздает на пересадку.
По данным Пятого канала, конфликт на борту самолета произошел из-за отказа мужчины надеть маску. Также сообщается, что дебошир, возможно, был пьян.
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ШоубизКадетство (сериал)Кирилл ЕмельяновСоцсетиПроисшествия
 
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