https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html
Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту
Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту
Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:53
2020-12-08T16:53
2020-12-08T16:59
шоубиз
кадетство (сериал)
кирилл емельянов
соцсети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588246887_0:233:583:561_1920x0_80_0_0_c49529c0703f2b15539a19b7ebde650b.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира.На кадрах видно, как мужчина препирается с двумя сотрудниками полиции, остальные пассажиры смеются. Сам Емельянов забеспокоился, что из-за инцидента опоздает на пересадку.По данным Пятого канала, конфликт на борту самолета произошел из-за отказа мужчины надеть маску. Также сообщается, что дебошир, возможно, был пьян.
https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588246887_0:112:583:549_1920x0_80_0_0_c5562d9c5c9b201828e217f99929adc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кадетство (сериал), кирилл емельянов, соцсети, происшествия