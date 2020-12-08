https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html

Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту

Рейс звезды "Кадетства" задержали из-за дебошира на борту

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:53

2020-12-08T16:53

2020-12-08T16:59

шоубиз

кадетство (сериал)

кирилл емельянов

соцсети

происшествия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале "Кадетство", разместил в Instagram видеозапись из самолета, который задержали из-за дебошира.На кадрах видно, как мужчина препирается с двумя сотрудниками полиции, остальные пассажиры смеются. Сам Емельянов забеспокоился, что из-за инцидента опоздает на пересадку.По данным Пятого канала, конфликт на борту самолета произошел из-за отказа мужчины надеть маску. Также сообщается, что дебошир, возможно, был пьян.

https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадетство (сериал), кирилл емельянов, соцсети, происшествия